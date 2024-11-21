Будет ходить раз в 10 минут. Троллейбус № 16 в Омске станет магистральным

Posted 21 ноября, 06:53
Published 21 ноября, 06:53
Modified 21 ноября, 06:55
Updated 21 ноября, 06:55
Директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец рассказал, каких изменений стоит ждать в городских маршрутах в ближайшее время. В связи с капитальным ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ движение троллейбусов №7, 16, 67 по нему будет прекращено.
«Вместо троллейбуса № 67 запустят автобус по такому же маршруту. Троллейбусы № 7 и № 16 пойдут через Ленинградский мост. Также откроем новый троллейбусный маршрут № 8 („Ул. Гашека — пос. Ермак“). Все изменения будут реализованы с 30 ноября», — сообщил Кормилец.
Заработает автобус № 77. Он будет возить пассажиров по маршруту: «Пос. Солнечный» — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — «Площадь Победы». Кроме того, троллейбус № 16 станет ходить чаще.
«Троллейбус № 16 станет магистральным. Мы его пустим с интервалом 10 минут, хотя юридически он этого статуса не имеет», — добавил директор дептранса.
Отметим, что полноценный капитальный ремонт моста у Телецентра начнется с 24 ноября, но схема движения изменится с 30 числа. Напомним, реконструкцией моста займется фирма «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян. Также организация занимается ремонтом бульвара Архитекторов.