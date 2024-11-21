Будет ходить раз в 10 минут. Троллейбус № 16 в Омске станет магистральным

Отметим, что полноценный капитальный ремонт моста у Телецентра начнется с 24 ноября, но схема движения изменится с 30 числа. Напомним, реконструкцией моста займется фирма «Стройтраст». По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2011 году. Руководителем и учредителем является Арман Акопян. Также организация занимается ремонтом бульвара Архитекторов.