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Posted 20 ноября, 16:21

Published 20 ноября, 16:21

Modified 20 ноября, 16:21

Updated 20 ноября, 16:21

Вратарь СКА Серебряков в ближайшее время перейдет в «Авангард»

Вратарь СКА Серебряков в ближайшее время перейдет в «Авангард»

20 ноября 2024, 16:21
Фото: ХК СКА.
Агент Серебрякова подтвердил переход вратаря в омский клуб.

Стало известно, что в скором времени состав «Авангарда» пополнит новый вратарь. Омский клуб договорился о контракте с голкипером СКА Никитой Серебряковым. Информацию подтвердил его агент Сергей Исаков.

«В ближайшее время переход состоится. Договорённость между клубами имеется», — передает слова Исакова «Чемпионат».

В этом сезоне Никита Серебряков провел пять матчей, один из которых оказался победным. Коэффициент надежности вратаря составляет 3,7, процент отраженных бросков — 87,4. Серебряков перешел в СКА в начале прошлого сезона, до этого, во время выступления за «Адмирал», он признавался лучшим вратарем сезона 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги.

Известно также, что вместе с Серебряковым в «Авангард» отправится игрок «СКА‑Невы» из ВХЛ Эмиль Галимов. Взамен СКА получит молодого вратаря «Авангарда» Станислава Бережного, пишет «Матч».

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Под новостями о скором трансфере мнения болельщиков разделились. Кто-то считает что подписание Серебрякова — удача для «Авангарда» и именно он сможет должным образом защищать ворота команды, а кто-то придерживается противоположной точки зрения, заявляя, что голкипер хорош лишь при сильной защите.

«Серебряков хороший вратарь, вот только Ротенберг его посадил на лавку и загубил парня»
«Повод ли это для радости, когда два молодых голкипера в СКА сожрали одного из лучших голкиперов прошлого сезона?»
«Серебряков либо заиграет и станет звездой либо уйдет еще глубже на дно. Кот в мешке», — пишут пользователи.
Фото: ХК СКА

Напомним, что ранее «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Соглашение будет действовать до окончания сезона 2024/2025. Текущий регулярный чемпионат Маклауд начинал в «Барысе». Форвард успел провести за команду из Казахстана 16 матчей и набрать шесть очков (3+3). До этого нападающий выступал в НХЛ за «Нью-Джерси Девилз». В составе этой команды он провел 299 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач.

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