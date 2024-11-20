Вратарь СКА Серебряков в ближайшее время перейдет в «Авангард»

Напомним, что ранее «Авангард» подписал контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Соглашение будет действовать до окончания сезона 2024/2025. Текущий регулярный чемпионат Маклауд начинал в «Барысе». Форвард успел провести за команду из Казахстана 16 матчей и набрать шесть очков (3+3). До этого нападающий выступал в НХЛ за «Нью-Джерси Девилз». В составе этой команды он провел 299 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач.