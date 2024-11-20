В Омской области задержали женщину, причастную к смерти сожителя

Инцидент произошел 16 ноября 2024 года в квартире на улице Гуртьева в Москаленском районе. По предварительным данным, конфликт между парой вспыхнул на фоне употребления алкоголя. В ходе ссоры женщина ударила своего 38-летнего сожителя ножом. Мужчина, недооценив серьёзность раны, отказался от медицинской помощи.