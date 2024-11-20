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Posted 20 ноября, 12:05

Published 20 ноября, 12:05

Modified 20 ноября, 13:26

Updated 20 ноября, 13:26

В Омской области задержали женщину, причастную к смерти сожителя

В Омской области задержали женщину, причастную к смерти сожителя

20 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI.
В Омской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины, подозреваемой в убийстве своего сожителя, который скончался после ножевого ранения.

Следком России по Омской области возбудил уголовное дело против 34-летней женщины. Её подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю, что привело к его смерти.

Инцидент произошел 16 ноября 2024 года в квартире на улице Гуртьева в Москаленском районе. По предварительным данным, конфликт между парой вспыхнул на фоне употребления алкоголя. В ходе ссоры женщина ударила своего 38-летнего сожителя ножом. Мужчина, недооценив серьёзность раны, отказался от медицинской помощи.

На следующий день, женщина, вернувшись домой после работы, обнаружила его без признаков жизни. Она немедленно вызвала скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. О случившемся сообщили в правоохранительные органы.

Напомним, что ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 49-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в причинении смертельных травм знакомому во время конфликта, возникшего при совместном употреблении алкоголя.

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