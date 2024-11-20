В Омской области задержали женщину, причастную к смерти сожителя

Posted 20 ноября, 12:05
Published 20 ноября, 12:05
Modified 20 ноября, 13:26
Updated 20 ноября, 13:26
Следком России по Омской области возбудил уголовное дело против 34-летней женщины. Её подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю, что привело к его смерти.
Инцидент произошел 16 ноября 2024 года в квартире на улице Гуртьева в Москаленском районе. По предварительным данным, конфликт между парой вспыхнул на фоне употребления алкоголя. В ходе ссоры женщина ударила своего 38-летнего сожителя ножом. Мужчина, недооценив серьёзность раны, отказался от медицинской помощи.
На следующий день, женщина, вернувшись домой после работы, обнаружила его без признаков жизни. Она немедленно вызвала скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. О случившемся сообщили в правоохранительные органы.
Напомним, что ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 49-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в причинении смертельных травм знакомому во время конфликта, возникшего при совместном употреблении алкоголя.