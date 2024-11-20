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Posted 20 ноября, 11:25

Published 20 ноября, 11:25

Modified 20 ноября, 13:53

Updated 20 ноября, 13:53

В Омской области произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими

В Омской области произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими

20 ноября 2024, 11:25
Фото: УВМД по Омской области.
20 ноября произошло столкновение автомобилей «Митсубиси Фусо» и «Тойота», в результате которого пострадали три человека, включая маленького ребенка.

Недавно в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Инцидент произошел в районе одного километра от подъезда к поселку Береговой.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Митсубиси Фусо», мужчина 1978 года рождения, выехал на встречную полосу движения. Это привело к столкновению с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.

Фото: УМВД по Омской области

В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров «Тойоты»: женщина 1993 года рождения и мальчик, родившийся в 2021 году. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

В отношении водителя «Митсубиси Фусо» начали административное разбирательство. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент проводится проверка, которая должна окончательно установить причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация о ДТП с участием маршрутного такси № 335, где утверждалось, что водитель сбил шлагбаумы на железнодорожном переезде. Однако УМВД России по Омской области опровергло эти сведения.

Маршрутка №335 и шлагбаумы: что на самом деле произошло в районе Телевизионки
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#Екатерина Тараленко#ДТП#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Пострадавшие#Тойота#Новости
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