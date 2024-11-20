В Омской области произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими

Posted 20 ноября, 11:25
Published 20 ноября, 11:25
Modified 20 ноября, 13:53
Updated 20 ноября, 13:53
Недавно в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о ДТП с пострадавшими. Инцидент произошел в районе одного километра от подъезда к поселку Береговой.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Митсубиси Фусо», мужчина 1978 года рождения, выехал на встречную полосу движения. Это привело к столкновению с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился мужчина 1991 года рождения.
В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров «Тойоты»: женщина 1993 года рождения и мальчик, родившийся в 2021 году. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.
В отношении водителя «Митсубиси Фусо» начали административное разбирательство. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент проводится проверка, которая должна окончательно установить причины и обстоятельства произошедшего ДТП.
Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация о ДТП с участием маршрутного такси № 335, где утверждалось, что водитель сбил шлагбаумы на железнодорожном переезде. Однако УМВД России по Омской области опровергло эти сведения.