В Омске ввели в эксплуатацию новую ливневую канализацию на Левобережье

Posted 20 ноября, 06:24
Published 20 ноября, 06:24
Modified 20 ноября, 07:15
Updated 20 ноября, 07:15
В Омске ввели в эксплуатацию новую систему ливневой канализации на Левобережье. Она расположена на улице Шаронова и простирается от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Общая длина системы составляет 1 029 м, а её диаметр достиг 1000 мм. Застройщиком этого объекта стал департамент строительства городской администрации.
Реализация проекта по строительству ливневой канализации завершилась в августе подрядной компанией ООО «АртРемстрой», которая выиграла муниципальный контракт. Подрядчик уложил трубы и установил дождеприемные колодцы на всей протяженности канала. Вся работа была финансирована за счет городского бюджета, а общая стоимость осуществленных работ составила 92,5 млн рублей.
Создание этой системы водоотведения является частью первого этапа реконструкции улицы Шаронова. В планах городской администрации — дальнейшее развитие этой улицы. В будущем планируется расширение дороги до четырех полос, а также оборудование велосипедных и пешеходных дорожек.
Напомним, что в Омске ведутся активные приготовления к строительству межвузовского кампуса, общий бюджет которого составит около 30 млрд рублей. Финансирование проекта планируется из федеральных и внебюджетных источников.