В Омске ввели в эксплуатацию новую ливневую канализацию на Левобережье

В Омске ввели в эксплуатацию новую систему ливневой канализации на Левобережье. Она расположена на улице Шаронова и простирается от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Общая длина системы составляет 1 029 м, а её диаметр достиг 1000 мм. Застройщиком этого объекта стал департамент строительства городской администрации.