gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 06:24

Published 20 ноября, 06:24

Modified 20 ноября, 07:15

Updated 20 ноября, 07:15

В Омске ввели в эксплуатацию новую ливневую канализацию на Левобережье

В Омске ввели в эксплуатацию новую ливневую канализацию на Левобережье

20 ноября 2024, 06:24
Фото: 1MI.
На улице Шаронова заработала километровая ливневая канализация.

В Омске ввели в эксплуатацию новую систему ливневой канализации на Левобережье. Она расположена на улице Шаронова и простирается от бульвара Архитекторов до улицы Перелета. Общая длина системы составляет 1 029 м, а её диаметр достиг 1000 мм. Застройщиком этого объекта стал департамент строительства городской администрации.

Реализация проекта по строительству ливневой канализации завершилась в августе подрядной компанией ООО «АртРемстрой», которая выиграла муниципальный контракт. Подрядчик уложил трубы и установил дождеприемные колодцы на всей протяженности канала. Вся работа была финансирована за счет городского бюджета, а общая стоимость осуществленных работ составила 92,5 млн рублей.

Создание этой системы водоотведения является частью первого этапа реконструкции улицы Шаронова. В планах городской администрации — дальнейшее развитие этой улицы. В будущем планируется расширение дороги до четырех полос, а также оборудование велосипедных и пешеходных дорожек.

Напомним, что в Омске ведутся активные приготовления к строительству межвузовского кампуса, общий бюджет которого составит около 30 млрд рублей. Финансирование проекта планируется из федеральных и внебюджетных источников.

30 миллиардов на финансирование: как омский кампус обновит инфраструктуру региона
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Дороги#Омск#Омская область#Реконструкция#Строительство#Финансирование#Бюджет#Застройщик#Новости#Ливневая канализация#Кампус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика