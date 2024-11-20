В Омске после завершения работ восстановили движение на Волгоградской

Подрядная организация, занимавшаяся реконструкцией, успешно завершила ключевые этапы работ, которые ранее создавали препятствия для проезда автомобилей по улице Волгоградской. После этого специалисты департамента транспорта провели инспекцию обновленного участка дороги. Они оценили текущее состояние дорожной инфраструктуры и пришли к выводу, что движение можно безопасно возобновить. В результате было принято решение открыть проезд по трем полосам в каждом направлении.