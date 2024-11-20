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Posted 20 ноября, 10:31

Published 20 ноября, 10:31

Modified 20 ноября, 10:33

Updated 20 ноября, 10:33

В Омске открыли перекресток после реконструкции

В Омске после завершения работ восстановили движение на Волгоградской

20 ноября 2024, 10:31
Фото: 1MI.

В Омске открыли перекресток после реконструкции

Реконструкция бульвара Архитекторов завершилась и теперь омичи могут вновь пользоваться улицей Волгоградской.

В Омске вновь открыт для движения перекресток на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Волгоградской. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Ранее участок дороги закрыли для проведения реконструкции с 1 июля 2024 года.

Подрядная организация, занимавшаяся реконструкцией, успешно завершила ключевые этапы работ, которые ранее создавали препятствия для проезда автомобилей по улице Волгоградской. После этого специалисты департамента транспорта провели инспекцию обновленного участка дороги. Они оценили текущее состояние дорожной инфраструктуры и пришли к выводу, что движение можно безопасно возобновить. В результате было принято решение открыть проезд по трем полосам в каждом направлении.

Службы, ответственные за дорожное движение, оперативно демонтировали временные ограничительные блоки, и теперь автомобилисты могут свободно передвигаться по улице Волгоградской.

Напомним, что в 2025 году планируется начать строительство дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостом через Омь.

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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Ремонт#Омск#Омская область#Безопасность#Трасса#Инфраструктура#Демонтаж#Новости#Движение#Бульвар Архитекторов
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