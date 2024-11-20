В Омске на год продлили полномочия первого заместителя минздрава

Андрей Сухарев уже знаком с этой позицией, так как занимает её с декабря 2020 года. В его компетенцию входит организация и оказание медицинской помощи населению. Также он курирует вопросы лекарственного обеспечения. Кроме того, Сухарев занимается вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия. Его работа включает в себя разработку и реализацию стратегии развития и реформирования системы здравоохранения региона.