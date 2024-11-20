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Posted 20 ноября, 09:45

Published 20 ноября, 09:45

Modified 20 ноября, 09:47

Updated 20 ноября, 09:47

В Омске на год продлили полномочия первого заместителя минздрава

В Омске на год продлили полномочия первого заместителя минздрава

20 ноября 2024, 09:45
Фото: 1MI.
С 21 ноября должность первого заместителя снова займет Андрей Сухарев, который работает на этом посту с декабря 2020 года.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра здравоохранения. С 21 ноября 2024 года эту ответственную должность вновь займет Андрей Сухарев, который будет исполнять свои обязанности в течение следующего года.

Фото: Скриншот с сайта «pravo.gov.ru»

Андрей Сухарев уже знаком с этой позицией, так как занимает её с декабря 2020 года. В его компетенцию входит организация и оказание медицинской помощи населению. Также он курирует вопросы лекарственного обеспечения. Кроме того, Сухарев занимается вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия. Его работа включает в себя разработку и реализацию стратегии развития и реформирования системы здравоохранения региона.

Напомним, что ранее в Омской области произошли изменения в руководстве фонда, занимающегося защитой прав дольщиков. Георгий Пузиков оставил пост директора. Его место занял Игорь Клопунов.

В омском фонде защиты прав дольщиков произошли кадровые изменения
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Минздрав#Кадры#Здравоохранение#Медицина#Новости
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