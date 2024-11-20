В Омске на год продлили полномочия первого заместителя минздрава

Posted 20 ноября, 09:45
Published 20 ноября, 09:45
Modified 20 ноября, 09:47
Updated 20 ноября, 09:47
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра здравоохранения. С 21 ноября 2024 года эту ответственную должность вновь займет Андрей Сухарев, который будет исполнять свои обязанности в течение следующего года.
Андрей Сухарев уже знаком с этой позицией, так как занимает её с декабря 2020 года. В его компетенцию входит организация и оказание медицинской помощи населению. Также он курирует вопросы лекарственного обеспечения. Кроме того, Сухарев занимается вопросами санитарно-эпидемиологического благополучия. Его работа включает в себя разработку и реализацию стратегии развития и реформирования системы здравоохранения региона.
Напомним, что ранее в Омской области произошли изменения в руководстве фонда, занимающегося защитой прав дольщиков. Георгий Пузиков оставил пост директора. Его место занял Игорь Клопунов.