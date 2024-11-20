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Posted 20 ноября, 12:38

Published 20 ноября, 12:38

Modified 20 ноября, 13:55

Updated 20 ноября, 13:55

Говядина в России подорожала до 700 рублей

Резкий скачок цен на говядину: что это значит для омских потребителей

20 ноября 2024, 12:38
Фото: 1MI.

Говядина в России подорожала до 700 рублей

В России зафиксировали резкий рост цен на говядину: стоимость достигла 700 рублей за килограмм.

В России наблюдается значительное повышение отпускных цен на говядину, как сообщают «Ведомости». Сейчас стоимость этого вида мяса достигла 700 рублей за килограмм, что представляет собой рост на 22%.

Стоимость говядины для мясоперерабатывающих предприятий с 11 по 17 ноября достигла 700 за килограмм. Для сравнения, в предыдущие три года цены не превышали 630 рублей за килограмм.

Эксперты предупреждают, что это может быть не окончательная цена. На текущей неделе прогнозируется дальнейшее удорожание.

Напомним, что цены на мандарины также могут заметно вырасти. Это связано с перебоями в поставках из Турции, Ирана и Марокко, так как поставщики все чаще выбирают европейский рынок.

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#Екатерина Тараленко#Экономика#Омск#Омская область#Мясо#Цены#Рынок#Новости#Спрос#Производители#Потребители
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