Режим черного неба. Омичам пообещали «ароматное» утро

Posted 20 ноября, 02:34
Published 20 ноября, 02:34
Modified 20 ноября, 02:36
Updated 20 ноября, 02:36
Неблагоприятные метеоусловия в Омске: повышенный уровень загрязнения воздуха до 11:00
В соответствии с прогнозом метеорологических условий, на территории города Омска и Омской области сегодня до 11:00 введен режим НМУ первой степени опасности.
Согласно данным omsk-meteo.ru, уровень загрязнения воздуха на 20 ноября 2024 года ожидается:
• Ночью и утром: повышенный.
• Днем: пониженный.
На представленных данных отмечены нулевые или минимальные концентрации большинства загрязняющих веществ во всех административных округах города (Кировский, Ленинский, Октябрьский, Центральный, Советский). Однако при неблагоприятных метеоусловиях даже небольшие концентрации могут временно повысить общую загрязненность воздуха.
В паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте» горожане продолжают жаловаться на воздух в городе.
«Уже в полном объеме ощутили. Вонища стоит неимоверная».
Напомним, что в октябре наблюдались выбросы диоксида серы, сероводорода и других примесей.