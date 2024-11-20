Режим черного неба. Омичам пообещали «ароматное» утро

На представленных данных отмечены нулевые или минимальные концентрации большинства загрязняющих веществ во всех административных округах города (Кировский, Ленинский, Октябрьский, Центральный, Советский). Однако при неблагоприятных метеоусловиях даже небольшие концентрации могут временно повысить общую загрязненность воздуха.