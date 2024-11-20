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Posted 20 ноября, 02:34

Published 20 ноября, 02:34

Modified 20 ноября, 02:36

Updated 20 ноября, 02:36

Режим НМУ вводят в Омске регулярно

Режим черного неба. Омичам пообещали «ароматное» утро

20 ноября 2024, 02:34
Фото: 1MI. Режим НМУ вводят в Омске регулярно

В Омске ввели режим «черного неба»

Эти условия затрудняют рассеивание вредных примесей в атмосферном воздухе, что может повлиять на здоровье жителей.

Неблагоприятные метеоусловия в Омске: повышенный уровень загрязнения воздуха до 11:00

В соответствии с прогнозом метеорологических условий, на территории города Омска и Омской области сегодня до 11:00 введен режим НМУ первой степени опасности.

Согласно данным omsk-meteo.ru, уровень загрязнения воздуха на 20 ноября 2024 года ожидается:

• Ночью и утром: повышенный.

• Днем: пониженный.

На представленных данных отмечены нулевые или минимальные концентрации большинства загрязняющих веществ во всех административных округах города (Кировский, Ленинский, Октябрьский, Центральный, Советский). Однако при неблагоприятных метеоусловиях даже небольшие концентрации могут временно повысить общую загрязненность воздуха.

В паблике «Дыши! Омск» соцсети «ВКонтакте» горожане продолжают жаловаться на воздух в городе.

«Уже в полном объеме ощутили. Вонища стоит неимоверная».
Загрязненный воздух. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
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#Ольга Акамова#Омск#Прогноз погоды#Выбросы#Загрязнение воздуха#Соцсети#Новости#Сероводород
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