Психолог: Домашние животные не спасают от тяжелой депрессии

Однако, если у человека хронический стресс, серьёзная депрессия или острое тревожное расстройство, животные не смогут его выручить. В этом случае нужна помощь специалиста. Во время психотерапии клиент работает над конкретными проблемами, а не только получает гормоны, добавила Дугенцова. У животных нет глубокого образования и они не могут задавать вопросы, которые способствовали бы размышлениям и помощи в работе над самим собой, заключила эксперт.