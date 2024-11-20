Психолог: Домашние животные не спасают от тяжелой депрессии

Posted 20 ноября, 15:43
Published 20 ноября, 15:43
Modified 20 ноября, 15:45
Updated 20 ноября, 15:45
Как пишет «Ридус», психолог рассказала, что если у человека нет аллергии на животных и он любит их, время, проведенное с собаками или кошками, приносит много радости. В этом случае выделяется эндорфин — гормон счастья, что способствует улучшению самочувствия. Кроме того, приобретение собаки или кошки может помочь справиться с тяжелыми утратами и одиночеством.
Однако, если у человека хронический стресс, серьёзная депрессия или острое тревожное расстройство, животные не смогут его выручить. В этом случае нужна помощь специалиста. Во время психотерапии клиент работает над конкретными проблемами, а не только получает гормоны, добавила Дугенцова. У животных нет глубокого образования и они не могут задавать вопросы, которые способствовали бы размышлениям и помощи в работе над самим собой, заключила эксперт.