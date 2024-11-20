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Posted 20 ноября, 15:43

Published 20 ноября, 15:43

Modified 20 ноября, 15:45

Updated 20 ноября, 15:45

Психолог: Домашние животные не спасают от тяжелой депрессии

20 ноября 2024, 15:43
Психолог Дарья Дугенцова прокомментировала новинку в Москве — хаски-терапию. По ее словам, домашние животные могут помочь людям справиться с утратой близких и чувством одиночества. Тем не менее, они, скорее всего, не смогут вылечить тяжелую депрессию, хронический стресс или тревожные расстройства.

Как пишет «Ридус», психолог рассказала, что если у человека нет аллергии на животных и он любит их, время, проведенное с собаками или кошками, приносит много радости. В этом случае выделяется эндорфин — гормон счастья, что способствует улучшению самочувствия. Кроме того, приобретение собаки или кошки может помочь справиться с тяжелыми утратами и одиночеством.

Однако, если у человека хронический стресс, серьёзная депрессия или острое тревожное расстройство, животные не смогут его выручить. В этом случае нужна помощь специалиста. Во время психотерапии клиент работает над конкретными проблемами, а не только получает гормоны, добавила Дугенцова. У животных нет глубокого образования и они не могут задавать вопросы, которые способствовали бы размышлениям и помощи в работе над самим собой, заключила эксперт.

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