gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 14:48

Published 20 ноября, 14:48

Modified 20 ноября, 14:50

Updated 20 ноября, 14:50

Иллюстрация

Проект аэропорта «Омск-Федоровка» одобрили в правительстве России

20 ноября 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Новую воздушную гавань планируют построить к 2028 году.

Проект строительства нового аэропорта в Омске одобрили в правительстве России. Информация появилась в тг-канале «Клуб регионов». Данные Городу55 подтвердили в правительстве Омской области.

Губернатор Виталий Хоценко представил проект аэропорта «Омск-Федоровка» сибирскому и уральскому полпредам Анатолию Серышеву и Артему Жоге.

«В этом году мы подписали концессионное соглашение с ООО „Омскаэроинвест“ на создание нового аэропортового комплекса „Омск-Федоровка“ к 2028 году. По данному проекту правительство России предусмотрело средства в бюджете на 2026–2027 годы», — рассказал глава региона в своем тг-канале.
Фото: Министерство строительства Омской области

В федеральном бюджете на 2026–2027 годы заложены средства на «Омск-Федоровку» — по 4,9 млрд рублей ежегодно. По данным Rusprofile, организация «Омскаэроинвест» зарегистрирована в 2023 году. Находится под управлением компании «Аэропорты регионов».

Напомним, что строить новый аэропорт планируют по дизайн-проекту питерской компании «Хвоя».

Омская область получила дополнительные 19 млрд из федерального бюджета на три года
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Россия#Строительство#Аэропорт#Бюджет#Правительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика