Проект аэропорта «Омск-Федоровка» одобрили в правительстве России

В федеральном бюджете на 2026–2027 годы заложены средства на «Омск-Федоровку» — по 4,9 млрд рублей ежегодно. По данным Rusprofile, организация «Омскаэроинвест» зарегистрирована в 2023 году. Находится под управлением компании «Аэропорты регионов».