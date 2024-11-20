Проект аэропорта «Омск-Федоровка» одобрили в правительстве России

Posted 20 ноября, 14:48
Published 20 ноября, 14:48
Modified 20 ноября, 14:50
Updated 20 ноября, 14:50
Проект строительства нового аэропорта в Омске одобрили в правительстве России. Информация появилась в тг-канале «Клуб регионов». Данные Городу55 подтвердили в правительстве Омской области.
Губернатор Виталий Хоценко представил проект аэропорта «Омск-Федоровка» сибирскому и уральскому полпредам Анатолию Серышеву и Артему Жоге.
«В этом году мы подписали концессионное соглашение с ООО „Омскаэроинвест“ на создание нового аэропортового комплекса „Омск-Федоровка“ к 2028 году. По данному проекту правительство России предусмотрело средства в бюджете на 2026–2027 годы», — рассказал глава региона в своем тг-канале.
В федеральном бюджете на 2026–2027 годы заложены средства на «Омск-Федоровку» — по 4,9 млрд рублей ежегодно. По данным Rusprofile, организация «Омскаэроинвест» зарегистрирована в 2023 году. Находится под управлением компании «Аэропорты регионов».
Напомним, что строить новый аэропорт планируют по дизайн-проекту питерской компании «Хвоя».