Олимпийский чемпион Фетисов назвал самого перспективного российского хоккеиста

Матвей Мичков переехал в США в этом году, ранее он играл за СКА и был в аренде в «Сочи». Сейчас форвард выступает за «Филадельфию Флайерз», именно этот клуб выбрал Мичкова в первом раунде драфта НХЛ 2023 года под седьмым номером. Дебют игрока в Национальной хоккейной лиге состоялся 11 октября в матче против «Ванкувера», во второй игре, с «Калгари», нападающий смог заработать свое первое очко, сделав результативную передачу, а в следующем матче отметился дублем в ворота «Эдмонтона».