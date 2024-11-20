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Posted 20 ноября, 11:08

Published 20 ноября, 11:08

Modified 20 ноября, 11:08

Updated 20 ноября, 11:08

Вячеслав Фетисов

Олимпийский чемпион Фетисов назвал самого перспективного российского хоккеиста

20 ноября 2024, 11:08
Фото: ЦСКА. Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов считает самым перспективным игроком 19-летнего нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что считает нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова самым перспективным российским хоккеистом на данный момент.

«Я особо не слежу. Ну, на слуху Мичков, который поехал покорять Национальную хоккейную лигу. Похоже, всё. Может быть, они где-то здесь и есть. Мы всё умеем, кроме раскрутки тех, кто должен стать будущей звездой… В любом случае у нас сейчас целая плеяда великих ребят играет в Северной Америке, прославляя нашу отечественную школу. Они являются такими амбассадорами нашего спорта, — передает слова Фетисова „Комсомольская правда“.

Матвей Мичков переехал в США в этом году, ранее он играл за СКА и был в аренде в «Сочи». Сейчас форвард выступает за «Филадельфию Флайерз», именно этот клуб выбрал Мичкова в первом раунде драфта НХЛ 2023 года под седьмым номером. Дебют игрока в Национальной хоккейной лиге состоялся 11 октября в матче против «Ванкувера», во второй игре, с «Калгари», нападающий смог заработать свое первое очко, сделав результативную передачу, а в следующем матче отметился дублем в ворота «Эдмонтона».

Матвей МичковМатвей Мичков
Матвей Мичков. Фото: ХК СКА

В интервью Фетисов также высказался о возможности возвращения российских команд на мировую арену. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, у запада не будет шансов не вернуть наших спортсменов, другой вопрос — как это будет происходить.

«Мне кажется, что у них шансов нет, чтобы это все не вернуть на круги своя. Единственное, я вижу, что мы не должны ни в коем случае проситься. Мы уже напросились, нас опустили ниже плинтуса со всеми дополнительными условиями. Я не знаю, кто будет следующим президентом Международного олимпийского комитета, но будет интересно на самом деле, какие решения они будут принимать в ближайшей перспективе», — добавил Фетисов.

Ранее стало известно, какие команды примут участие в новом турнире Континентальной хоккейной лиги — «Чемпионате 3×3».

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