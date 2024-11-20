«Мы выглядели жалко»: защитник «Авангарда» Грант прокомментировал игру с «Динамо»

После первых неудачных серий руководство клуба начало искать замену главному тренеру Сергею Звягину, среди кандидатов на его пост были Жеррар Галлан, Сергей Гомоляко, Тодд Рирден и еще несколько западных специалистов, но ни с одним из них контракт заключить не удалось.