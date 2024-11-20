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Posted 20 ноября, 05:04

Published 20 ноября, 05:04

Modified 20 ноября, 05:07

Updated 20 ноября, 05:07

«Мы выглядели жалко»: защитник «Авангарда» Грант прокомментировал игру с «Динамо»

«Мы выглядели жалко»: защитник «Авангарда» Грант прокомментировал игру с «Динамо»

20 ноября 2024, 05:04
Фото: ХК «Авангард».
Канадский форвард признал, что «ястребы» действительно провалили матч, но про этом снял вину с тренерского состава.

Защитник «Авангарда» Алекс Грант поделился эмоциями от домашнего поражения в матче с минским «Динамо». Напомним, что игра завершилась со счетом 2:5 и несмотря на то, что первую шайбу забросили омичи, догнать соперников после им не удалось.

«Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причём ошибки были простые. К нашему коллективу нет никаких претензий, у нас классная команда, просто почему-то мы сегодня оказались не готовы. Соперник вышел заряженным, а мы не нашли чем ответить», — рассказал Грант.

При этом защитник отметил, что не имеет никаких претензий у тренерскому штабу. Ключевую роль в поражении, по мнению форварда, сыграла психология.

«К тренерскому штабу тоже нет никаких претензий, нас подготовили к матчу, и „Динамо“ делало именно то, о чем нас предупреждали. Видимо, психологический момент сыграл роль, мы были не так голодны до победы», — добавил он.
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Напомним, что начало текущего сезона вышло не самым удачным для «Авангарда»: с середины сентября омичи проигрывают большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло уже около двух месяцев.

После первых неудачных серий руководство клуба начало искать замену главному тренеру Сергею Звягину, среди кандидатов на его пост были Жеррар Галлан, Сергей Гомоляко, Тодд Рирден и еще несколько западных специалистов, но ни с одним из них контракт заключить не удалось.

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