Маршрутка №335 и шлагбаумы: что на самом деле произошло в районе Телевизионки

Posted 20 ноября, 07:14
Published 20 ноября, 07:14
Modified 20 ноября, 07:16
Updated 20 ноября, 07:16
В социальных сетях появилось сообщение о происшествии с участием водителя маршрутного такси № 335. Водитель якобы сбил шлагбаумы на железнодорожном переезде в районе Телевизионки.
Однако, УМВД России по Омской области опровергло эту информацию. В комментарии под записью правоохранители подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса маршрута №335, но подчеркнули, что авария произошла вне железнодорожного переезда. Также отметили, что водитель не пытался скрыться с места происшествия.
Водитель никуда не скрывался. При распространении информации предлагаем придерживаться официальных источников», — комментируют в УМВД по Омской области.
Напомним, что ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 38-летнего водителя, который покинул место аварии. Она произошла 26 декабря 2023 года и привела к гибели пассажира автомобиля.