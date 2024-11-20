Маршрутка №335 и шлагбаумы: что на самом деле произошло в районе Телевизионки

Однако, УМВД России по Омской области опровергло эту информацию. В комментарии под записью правоохранители подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса маршрута №335, но подчеркнули, что авария произошла вне железнодорожного переезда. Также отметили, что водитель не пытался скрыться с места происшествия.