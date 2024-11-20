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Posted 20 ноября, 07:14

Published 20 ноября, 07:14

Modified 20 ноября, 07:16

Updated 20 ноября, 07:16

УМВД Омской области опровергло информацию о ДТП с участием маршрутки №335

Маршрутка №335 и шлагбаумы: что на самом деле произошло в районе Телевизионки

20 ноября 2024, 07:14
Фото: 1MI.

УМВД Омской области опровергло информацию о ДТП с участием маршрутки №335

В социальных сетях распространилась информация о ДТП с участием маршрутного такси № 335, однако УМВД опровергло слухи о том, что авария произошла на железнодорожном переезде.

В социальных сетях появилось сообщение о происшествии с участием водителя маршрутного такси № 335. Водитель якобы сбил шлагбаумы на железнодорожном переезде в районе Телевизионки.

Однако, УМВД России по Омской области опровергло эту информацию. В комментарии под записью правоохранители подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса маршрута №335, но подчеркнули, что авария произошла вне железнодорожного переезда. Также отметили, что водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Водитель никуда не скрывался. При распространении информации предлагаем придерживаться официальных источников», — комментируют в УМВД по Омской области.

Напомним, что ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 38-летнего водителя, который покинул место аварии. Она произошла 26 декабря 2023 года и привела к гибели пассажира автомобиля.

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#Екатерина Тараленко#Омск#УМВД#Авария#Маршрутка
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