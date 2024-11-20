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Posted 20 ноября, 07:40

Published 20 ноября, 07:40

Modified 20 ноября, 07:42

Updated 20 ноября, 07:42

В Омске откроют сразу две уникальные выставки к 60-летию Егора Летова

Легенда в кадрах и графике. В Омске откроются выставки к юбилею Летова

20 ноября 2024, 07:40
Фото: 1MI.

В Омске откроют сразу две уникальные выставки к 60-летию Егора Летова

К 60-летию Летова в Омске пройдут две выставки, объединяющие музыку, искусство и личные истории. Увидеть редкие фотографии можно будет уже в эту пятницу в музее «Искусство Омска».

Первое мероприятие пройдет 22 ноября в 19:00. На выставке «ГрОб-концерт» омичей ждет эксклюзивная подборка Андрея Кудрявцева из 60 фотографий с концерта «Гражданской обороны» в Новосибирске 1999 года.

Второй проект Игоря Николаева «Про Лето-го» пройдет 24 ноября. Выставка включает в себя серию авторских иллюстраций, где автобиографические события переплетаются с миром стихов поэта. Проект стартовал в 2019 году, с тех пор работы дополнялись и перерабатываюсь.

Выставки будут работать две недели по адресу ул. Партизанская, 5а, литер М. В день открытия вход свободный, далее — по билетам.

Раннее мы писали, как в Омске отметили 60-летие Егора Летова, а также о планах установить памятную доску на доме, где жил музыкант.

В омском Чкаловске появится мемориальная доска с изображением Егора Летова
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#Ольга Акамова#Музыка#Выставки#Омск#Искусство#Юбилей#Новости#Гражданская оборона#Фотографии#Летов
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