Легенда в кадрах и графике. В Омске откроются выставки к юбилею Летова

Первое мероприятие пройдет 22 ноября в 19:00. На выставке «ГрОб-концерт» омичей ждет эксклюзивная подборка Андрея Кудрявцева из 60 фотографий с концерта «Гражданской обороны» в Новосибирске 1999 года.



Второй проект Игоря Николаева «Про Лето-го» пройдет 24 ноября. Выставка включает в себя серию авторских иллюстраций, где автобиографические события переплетаются с миром стихов поэта. Проект стартовал в 2019 году, с тех пор работы дополнялись и перерабатываюсь.



Выставки будут работать две недели по адресу ул. Партизанская, 5а, литер М. В день открытия вход свободный, далее — по билетам.



Раннее мы писали, как в Омске отметили 60-летие Егора Летова, а также о планах установить памятную доску на доме, где жил музыкант.