Грязный воздух, прерванный футбольный матч и город в тумане. Омск сегодня

Posted 20 ноября, 13:40
Published 20 ноября, 13:40
Modified 20 ноября, 13:40
Updated 20 ноября, 13:40
Новость №1. В Омске снова объявили режим НМУ
Сегодня утром воздух на территории Омской области снова был подвержен рассеиванию вредных примесей. Неблагоприятные метеоусловия продлились до 11:00, наличие выбросов заметили и омичи: жители разных районов города сообщали о неприятном запахе на улицах в паблике «Дыши! Омск».
Новость №2. Матч омской футбольной команды остановили из-за ракетной опасности
Сегодня в Брянске прошла первая стыковая игра между омской командой «Иртыш» и местным «Динамо-Брянск». На 36-й минуте при счете 0:0 матч пришлось остановить из-за ракетной опасности. Футболисты ушли в раздевалки, а зрители покинули трибуны. Через какое-то время игра возобновилась, ракетная опасность была отменена.
Новость №3. Омск накрыл мощный туман: как это было
Сегодня в Омске образовался густой туман, который продержался на улицах до самого вечера. Город стал похож на декорации для фильма. Корреспондент Города55 прогулялся по центру и сделал несколько атмосферных снимков, их можно увидеть в нашем материале.