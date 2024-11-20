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Posted 20 ноября, 13:40

Published 20 ноября, 13:40

Modified 20 ноября, 13:40

Updated 20 ноября, 13:40

Иллюстрация

Грязный воздух, прерванный футбольный матч и город в тумане. Омск сегодня

20 ноября 2024, 13:40
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске снова объявили режим НМУ

Сегодня утром воздух на территории Омской области снова был подвержен рассеиванию вредных примесей. Неблагоприятные метеоусловия продлились до 11:00, наличие выбросов заметили и омичи: жители разных районов города сообщали о неприятном запахе на улицах в паблике «Дыши! Омск».

Режим черного неба. Омичам пообещали «ароматное» утро
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Новость №2. Матч омской футбольной команды остановили из-за ракетной опасности

Сегодня в Брянске прошла первая стыковая игра между омской командой «Иртыш» и местным «Динамо-Брянск». На 36-й минуте при счете 0:0 матч пришлось остановить из-за ракетной опасности. Футболисты ушли в раздевалки, а зрители покинули трибуны. Через какое-то время игра возобновилась, ракетная опасность была отменена.

Матч омского «Иртыша» в Брянске прервали из-за угрозы ракетной опасности
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Новость №3. Омск накрыл мощный туман: как это было

Сегодня в Омске образовался густой туман, который продержался на улицах до самого вечера. Город стал похож на декорации для фильма. Корреспондент Города55 прогулялся по центру и сделал несколько атмосферных снимков, их можно увидеть в нашем материале.

Черно-белые улицы, отсутствие людей и плохая видимость. Смотрим на туманный Омск
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