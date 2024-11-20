Газпромбанк и Омская область обсудили проекты транспортной отрасли в регионе

Спикер считает важными инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в Омской области и которые, в отличие от ряда других регионов, не были заморожены. Он отметил, что общий портфель Газпромбанка в сфере транспорта превышает 700 миллиардов рублей, а общий денежный объем ГЧП-проектов с его участием составляет 4,2 триллиона рублей.