gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 14:54

Published 20 ноября, 14:54

Modified 20 ноября, 14:56

Updated 20 ноября, 14:56

Газпромбанк и Омская область обсудили проекты транспортной отрасли в регионе

Газпромбанк и Омская область обсудили проекты транспортной отрасли в регионе

20 ноября 2024, 14:54
Фото: Газпромбанк.
В Москве, на полях Транспортной недели прошел деловой завтрак. Участники говорили о финансировании и реализации проектов транспортной отрасли Омской области. Организатором мероприятия выступил Газпромбанк, сообщили «Городу 55» в пресс-службе кредитной организации.
Деловой завтракДеловой завтрак
Деловой завтрак. Фото: Газпромбанк

Гостями делового завтрака стали заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, губернатор Омской области Виталий Хоценко, руководители транспортных агентств и компаний, представители органов власти, институтов развития и коммерческих банков.

Как отметил Павел Бруссер из Газпромбанка, Омская область занимает уникальное географическое положение. Здесь есть речная артерия и автодороги, связывающие Китай, Россию и Европу, а создание трассы «Северный обход» позволит региону уверенно развиваться.

Спикер считает важными инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в Омской области и которые, в отличие от ряда других регионов, не были заморожены. Он отметил, что общий портфель Газпромбанка в сфере транспорта превышает 700 миллиардов рублей, а общий денежный объем ГЧП-проектов с его участием составляет 4,2 триллиона рублей.

Павел БруссерПавел Бруссер
Павел Бруссер. Фото: Газпромбанк
«Мы готовы применять ведущие практики и адаптировать свои предложения под специфику региона, чтобы в интересах местной экономики и для комфорта омичей здесь появлялись новые знаковые объекты инфраструктуры», — сказал он.

В свою очередь глава Омской области заявил о возрастающем объеме грузоперевозок автомобильным транспортом в регионе. Логистический потенциал области в значительной мере раскроет строительство автодороги «Северный обход города Омска», считает губернатор. По его словам, проект будет реализован благодаря поддержке Правительства РФ и Газпромбанка.

Виталий Хоценко.Виталий Хоценко.
Виталий Хоценко.. Фото: Газпромбанк
«Эта трасса может стать продолжением транспортного коридора М-12 Москва — Казань путем расширения автомагистрали до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и Северную Корею», — добавил Виталий Хоценко.

Газпромбанк вот уже несколько лет комплексно развивает стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, будучи одним из ведущих участников рынка финансирования и структурирования проектов транспортной отрасли, создаваемых на принципах ГЧП. Проекты финансового института и находящегося в периметре Группы ГПБ инфраструктурного холдинга «ГПБ-ИХ» реализуются в таких отраслях, как автодорожное строительство, мостовые переходы и путепроводы, аэропортовая, железнодорожная, социальная и логистическая инфраструктура.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика