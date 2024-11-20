Газпромбанк и Омская область обсудили проекты транспортной отрасли в регионе

Posted 20 ноября, 14:54
Published 20 ноября, 14:54
Modified 20 ноября, 14:56
Updated 20 ноября, 14:56
Гостями делового завтрака стали заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, губернатор Омской области Виталий Хоценко, руководители транспортных агентств и компаний, представители органов власти, институтов развития и коммерческих банков.
Как отметил Павел Бруссер из Газпромбанка, Омская область занимает уникальное географическое положение. Здесь есть речная артерия и автодороги, связывающие Китай, Россию и Европу, а создание трассы «Северный обход» позволит региону уверенно развиваться.
Спикер считает важными инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются в Омской области и которые, в отличие от ряда других регионов, не были заморожены. Он отметил, что общий портфель Газпромбанка в сфере транспорта превышает 700 миллиардов рублей, а общий денежный объем ГЧП-проектов с его участием составляет 4,2 триллиона рублей.
«Мы готовы применять ведущие практики и адаптировать свои предложения под специфику региона, чтобы в интересах местной экономики и для комфорта омичей здесь появлялись новые знаковые объекты инфраструктуры», — сказал он.
В свою очередь глава Омской области заявил о возрастающем объеме грузоперевозок автомобильным транспортом в регионе. Логистический потенциал области в значительной мере раскроет строительство автодороги «Северный обход города Омска», считает губернатор. По его словам, проект будет реализован благодаря поддержке Правительства РФ и Газпромбанка.
«Эта трасса может стать продолжением транспортного коридора М-12 Москва — Казань путем расширения автомагистрали до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и Северную Корею», — добавил Виталий Хоценко.
Газпромбанк вот уже несколько лет комплексно развивает стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, будучи одним из ведущих участников рынка финансирования и структурирования проектов транспортной отрасли, создаваемых на принципах ГЧП. Проекты финансового института и находящегося в периметре Группы ГПБ инфраструктурного холдинга «ГПБ-ИХ» реализуются в таких отраслях, как автодорожное строительство, мостовые переходы и путепроводы, аэропортовая, железнодорожная, социальная и логистическая инфраструктура.