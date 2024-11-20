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Posted 20 ноября, 15:36

Published 20 ноября, 15:36

Modified 20 ноября, 15:36

Updated 20 ноября, 15:36

Экс-тренер сборной России Быков дал прогноз на выступление «Авангарда» в этом сезоне

Экс-тренер сборной России Быков дал прогноз на выступление «Авангарда» в этом сезоне

20 ноября 2024, 15:36
Фото: ХК «Авангард».
Вячеслав Быков уверен, что положение команды может измениться по ходу чемпионата, поэтому загадывать конкретные места пока рано.

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков прокомментировал положение дел в таблице регулярного чемпионата КХЛ и дал прогноз на выступление «Авангарда» в сезоне 2024/2025. По мнению тренера, омичам необходимо нацеливаться на плей-офф уже сейчас и выработать определенную стратегию.

«В мою бытность тренером сюрпризов было предостаточно. Здесь нужно понимать, какая стратегия у клуба. Есть наверняка молодые ребята, которым нужно набираться опыта. Во время „гладкого“ чемпионата оттачиваются многие моменты. И вся работа идет с прицелом на плей-офф», — передает слова Быкова «Спорт день за днем».

При этом, как отмечает он, пока рано говорить о конкретных местах, так как именно сейчас команды наигрывают сочетания, комбинации и «оттачивают взаимодействия при определенных условиях».

«Конечно, когда ты идешь вверху таблицы, то это дает тебе плюс один домашний матч в плей-офф. Но это не тот фактор, который наиболее важен сейчас. Многие игроки предпочитают начинать в гостях. Сейчас те места, на которых идут команды, относительны. Кто идет выше, приобретают уверенность в себе. Но по ходу такого длинного „гладкого“ чемпионата все возможно, основной приоритет сейчас — подготовка к плей-офф», — добавил тренер.
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При этом некоторые хоккейные эксперты уже смело говорят о возможных результатах «Авангарда» в этом сезоне. Например, по мнению спортивного журналиста Артура Хайруллина, омская команда сможет максимум выйти в плей-офф, на этом ее выступление закончится.

«Думаю, что тройка Ткачев — Маклауд — Буше все-таки затащит Авангард в плей-офф, даже если главным тренером омичей назначат Сергея Светлова или Владимира Плющева. Но это максимум для команды в нынешнем сезоне», — заявил Хайруллин.

Ранее стало известно, какие команды примут участие в новом турнире Континентальной хоккейной лиги — «Чемпионате 3×3».

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