АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в круглом столе аграрного Комитета ГосДумы

«Сегодня на базе НСА разработан проект программы индексного страхования, при которой выплата осуществляется с учетом оценки величины отклонения текущей урожайности в районе от средней районной урожайности за пять лет. Использование данного подхода позволит уйти от необходимости предоставления доказательной базы по факту произошедшего погодного события, а также окажет положительное влияние на дальнейшее увеличение застрахованных посевных площадей в России», — прокомментировал Сергей Простатин.