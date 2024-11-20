АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в круглом столе аграрного Комитета ГосДумы

Posted 20 ноября, 10:44
Published 20 ноября, 10:44
Modified 20 ноября, 10:45
Updated 20 ноября, 10:45
С докладами выступили руководители Комитета, представители Минсельхоза РФ, Национального союза агростраховщиков, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств — АККОР из нескольких регионов России и страховых организаций.
Выступая с докладом, Сергей Простатин, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», отметил, что практика выплат, упрощение и сокращение сроков урегулирования убытков способствует росту доверия между страховщиками и аграриями.
С начала 2024 года компания выплатила по программам страхования урожая 217 хозяйствам, по программам страхования сельхозживотных — 46 хозяйствам.
Спикер также подчеркнул, что внедрение новых программ в систему страхования с господдержкой дает дополнительные возможности для развития вида в целом.
«Сегодня на базе НСА разработан проект программы индексного страхования, при которой выплата осуществляется с учетом оценки величины отклонения текущей урожайности в районе от средней районной урожайности за пять лет. Использование данного подхода позволит уйти от необходимости предоставления доказательной базы по факту произошедшего погодного события, а также окажет положительное влияние на дальнейшее увеличение застрахованных посевных площадей в России», — прокомментировал Сергей Простатин.