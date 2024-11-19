gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 13:04

Published 19 ноября, 13:04

Modified 19 ноября, 13:06

Updated 19 ноября, 13:06

В Омске временно отключили отопление и воду

Жители Омска остались без тепла и воды

19 ноября 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске временно отключили отопление и воду

Жители нескольких районов остались без отопления и горячей воды из-за изменений в гидравлическом режиме тепловых сетей. Работы по восстановлению теплоснабжения ведутся с утра.

В Омске 19 ноября жители города столкнулись с отключением отопления и водоснабжения. Основанием для временного отключение тепла стало выяснение причин изменения гидравлического режима в тепловых сетях.

Фото: Скриншот сервиса «Мой дом»

Отключение отопления и горячей воды произошло в 6:30 утра и планировалось восстановить подачу тепла к 19:00. По информации, предоставленной сервисом «Мой дом», за проведение работ отвечает компания АО «ОмскРТС». Отключение затронет дома по адресам: Космический проспект, а также улицы Ермолаева, Пономаренко, Романенко и Товстухо.

Напомним, что ранее жители домов на улицах Рабочих и Железнодорожной остались без отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода.

Замерзают в квартирах. У омичей стали пропадать горячая вода и отопление
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Авария#Жители#Новости#Вода#Компания#Ремонтные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика