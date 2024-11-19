Жители Омска остались без тепла и воды

Posted 19 ноября, 13:04
Published 19 ноября, 13:04
Modified 19 ноября, 13:06
Updated 19 ноября, 13:06
В Омске 19 ноября жители города столкнулись с отключением отопления и водоснабжения. Основанием для временного отключение тепла стало выяснение причин изменения гидравлического режима в тепловых сетях.
Отключение отопления и горячей воды произошло в 6:30 утра и планировалось восстановить подачу тепла к 19:00. По информации, предоставленной сервисом «Мой дом», за проведение работ отвечает компания АО «ОмскРТС». Отключение затронет дома по адресам: Космический проспект, а также улицы Ермолаева, Пономаренко, Романенко и Товстухо.
Напомним, что ранее жители домов на улицах Рабочих и Железнодорожной остались без отопления и горячей воды из-за повреждения трубопровода.