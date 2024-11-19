Жители Омска остались без тепла и воды

Отключение отопления и горячей воды произошло в 6:30 утра и планировалось восстановить подачу тепла к 19:00. По информации, предоставленной сервисом «Мой дом», за проведение работ отвечает компания АО «ОмскРТС». Отключение затронет дома по адресам: Космический проспект, а также улицы Ермолаева, Пономаренко, Романенко и Товстухо.