«Вся мистика в наших головах»: актер из Омска Алешкин — о работе и детстве в Сибири

Posted 19 ноября, 10:31
Published 19 ноября, 10:31
Modified 19 ноября, 10:58
Updated 19 ноября, 10:58
25 ноября в 16:00 на телеканале ТВ-3 стартует показ драмы «Кордон» (16+). Этот сериал расскажет историю бывшего пограничника, который по ложному обвинению оказался в тюрьме. После возвращения в родную деревню герой обнаружит, что все в его жизни изменилось: любимая жена ушла к его лучшему другу, служба на границе осталась в прошлом и даже в собственном доме Дымов перестанет быть хозяином.
Одну из ключевых ролей в проекте исполнил актер родом из Омска Александр Алешкин. Его герой, капитан полиции Евгений Тарасов, становится участковым в деревне Кордонка и пытается навести порядок в этом непростом месте.
О съемках для ТВ-3, воспоминаниях из детства и знакомстве с нумерологией актер рассказал Городу55.
Говоря об Омске, актер отмечает, что этот город сложно назвать глубинкой. Тем не менее, его детство включало в себя поездки в настоящую деревню в Алтайском крае, где жила двоюродная бабушка. Там он узнал, что такое настоящая сельская жизнь: лошади, сено, куры, баня — все это стало частью его воспоминаний.
«Конечно же, весь тот опыт проживания в отдаленном местечке от центральных российских городов мне безусловно помогал и помогает в работе над любыми ролями. Мне кажется, мы, люди с периферийных городов, чуть более работоспособны и трудолюбивы», — рассказывает актер.
Александр вспомнил курьезный случай на съемках: в одном из дублей петух закричал в самый неподходящий момент. Команда решила переснять сцену, но петух продолжал кричать ровно в том же месте, что в итоге идеально вписалось в кадр.
«Мы снимали в реальных деревенских условиях, реальных домах жителей этих деревень. В российских деревнях практически везде все похоже: в каждом доме печка, баня, свое хозяйство, вообще весь этот деревенский колорит, безусловно, помогает окунуться в сельскую жизнь», — поделился впечатлениями Александр Алешкин.
Говоря о мистике, Александр признался, что относится к ней с изрядной долей скептицизма. В детстве он сталкивался с множеством примет и суеверий — от запрета ходить с пустым ведром до предостережений о черных кошках. Но даже тогда он пытался проверять их на практике и убеждался, что ничего страшного не происходит.
«Но не так давно я столкнулся с такой наукой, как нумерология. Мне было любопытно, каким образом моя дата рождения и цифры, с которыми я связан, влияют на мою судьбу. В общем и целом, то, что мне рассказали, на 90% совпало с моими внутренними ощущениями. Но вообще я считаю, что вся мистика происходит в наших головах», — подметил актер.
Александр признался, что как человек, выросший в городе, он не может провести прямую параллель с сельской жизнью, показанной в сериале. Однако в его омском детстве тоже были непростые моменты.
«Единственное, что могло быть похожим, — это то, что район, в котором я жил, был не совсем благополучным, мягко говоря. Он кишел наркоманами, поэтому ходить там было не совсем безопасно. Тем более в 90-е годы. Полиция постоянно подводила рейды в нашем районе. Так что задержания я видел в реальности и не раз. Но в нашем сериале совсем другая жизнь», — поделился воспоминаниями Александр Алешкин.
Актер считает, что в этом проекте он, по сути, играл себя в предлагаемых обстоятельствах. Основное различие между ним и его героем, капитаном полиции Тарасовым, заключается в форме, которую носит участковый. В остальном их внутренний стержень и жизненные принципы очень похожи.