«Вся мистика в наших головах»: актер из Омска Алешкин — о работе и детстве в Сибири

Говоря о мистике, Александр признался, что относится к ней с изрядной долей скептицизма. В детстве он сталкивался с множеством примет и суеверий — от запрета ходить с пустым ведром до предостережений о черных кошках. Но даже тогда он пытался проверять их на практике и убеждался, что ничего страшного не происходит.