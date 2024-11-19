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Posted 19 ноября, 02:45

Published 19 ноября, 02:45

Modified 19 ноября, 02:47

Updated 19 ноября, 02:47

Иллюстрация

В Омской области смертность почти в два раза превысила рождаемость

19 ноября 2024, 02:45
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Естественная убыль населения с января по сентябрь составила 7 837 человек.

В Омскстате опубликовали данные о демографической ситуации в Омской области. Так, с января по сентябрь 2024 года в регионе умерло 18 526 человек. За этот же период на свет появилось 10 689 малышей. Получается, что на 1000 человек приходилось 7,9 родившихся и 13,6 умерших.

Смертность в Омской области превышает рождаемость в 1,7 раза. Естественная убыль с января по сентябрь составила 7 837 человек.

Ранее Город55 публиковал также статистику омских ЗАГСов. Рассказываем, сколько в Омской области с начала года появилось на свет двоен и троен, а также о количестве многодетных семей. Подробности — в материале:

Еще меньше рождений: омские ЗАГСы опубликовали статистику за 9 месяцев
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#Евгений Игишев#Общество#Омская область#Статистика#Многодетные семьи#Смертность#Демография#Рождаемость#ЗАГС
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