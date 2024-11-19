В Омской области смертность почти в два раза превысила рождаемость

В Омскстате опубликовали данные о демографической ситуации в Омской области. Так, с января по сентябрь 2024 года в регионе умерло 18 526 человек. За этот же период на свет появилось 10 689 малышей. Получается, что на 1000 человек приходилось 7,9 родившихся и 13,6 умерших.