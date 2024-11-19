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Posted 19 ноября, 11:29

Published 19 ноября, 11:29

Modified 19 ноября, 11:32

Updated 19 ноября, 11:32

В Омске растет число болеющих детей

В Омске растет число болеющих детей

19 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В регионе циркулируют уже шесть вирусов.

По данным на 19 ноября, из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановили в 39 классах 18 школ. Также на изоляции находятся 35 групп 23 детских садов. Об этом Городу55 рассказали в пресс-службе департамента образования.

Добавим, что, по информации Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 ноября омичи больше всего болели риновирусами — 35,4% случаев. На втором месте коронавирус COVID-19 — 23,5%, еще 17,6% случаев заражения пришлось на вирусы парагриппа, а 11,7% — на сезонные коронавирусы. Также 5,9% заразились аденовирусами и бокавирусами.

Ранее мы писали, что это осенью особую тревогу вызывает рост интерстициальных пневмоний, которые имеют неинфекционный характер. Такие заболевания протекают тяжелее и дольше, чем обычная инфекция. В некоторых случаях могут привести к летальному исходу.

Осенний всплеск: как омичи могут уберечься от пневмонии
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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#COVID-19#Заболеваемость#Школы#Детские сады
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