В Омске растет число болеющих детей

Добавим, что, по информации Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 ноября омичи больше всего болели риновирусами — 35,4% случаев. На втором месте коронавирус COVID-19 — 23,5%, еще 17,6% случаев заражения пришлось на вирусы парагриппа, а 11,7% — на сезонные коронавирусы. Также 5,9% заразились аденовирусами и бокавирусами.