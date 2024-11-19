В Омске растет число болеющих детей

Posted 19 ноября, 11:29
Published 19 ноября, 11:29
Modified 19 ноября, 11:32
Updated 19 ноября, 11:32
По данным на 19 ноября, из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановили в 39 классах 18 школ. Также на изоляции находятся 35 групп 23 детских садов. Об этом Городу55 рассказали в пресс-службе департамента образования.
Добавим, что, по информации Роспотребнадзора, за неделю с 11 по 17 ноября омичи больше всего болели риновирусами — 35,4% случаев. На втором месте коронавирус COVID-19 — 23,5%, еще 17,6% случаев заражения пришлось на вирусы парагриппа, а 11,7% — на сезонные коронавирусы. Также 5,9% заразились аденовирусами и бокавирусами.
Ранее мы писали, что это осенью особую тревогу вызывает рост интерстициальных пневмоний, которые имеют неинфекционный характер. Такие заболевания протекают тяжелее и дольше, чем обычная инфекция. В некоторых случаях могут привести к летальному исходу.