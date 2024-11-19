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Posted 19 ноября, 08:50

Published 19 ноября, 08:50

Modified 19 ноября, 08:52

Updated 19 ноября, 08:52

Омская прокуратура направила в суд дело об организации нелегальной миграции

В Омске обвиняемым в деле о незаконной миграции грозит до семи лет

19 ноября 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney.

Омская прокуратура направила в суд дело об организации нелегальной миграции

В Омской области возбудили уголовное дело против двух мужчин, обвиняемых в организации незаконного въезда иностранных граждан в Россию.

В Омской области завершили расследование уголовного дела, связанного с организацией незаконной миграции. Два фигуранта, 45-летние мужчины — гражданин Казахстана и житель Омской области — предстанут перед судом. Их обвиняют в организации незаконного въезда в Россию и нелегального пребывания на территории страны семи граждан Индии.

Согласно материалам следствия, в июне 2023 года обвиняемые, действуя в интересах своих клиентов, организовали незаконный въезд в Россию для семи граждан Индии. За свои услуги они получили денежное вознаграждение

Дело передали в Полтавский районный суд Омской области для рассмотрения. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в августе этого года 82-летний мужчина исчез по пути на дачу из СНТ «Восток» в СНТ «Орион» Кормиловского района. С тех пор о нем нет информации. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит расследование.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Уголовное дело#Граница#Новости#Лишение свободы#Вознаграждение#Нелегальное пребывание#Полтавский районный суд
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