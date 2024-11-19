В Омске обвиняемым в деле о незаконной миграции грозит до семи лет

Posted 19 ноября, 08:50
Published 19 ноября, 08:50
Modified 19 ноября, 08:52
Updated 19 ноября, 08:52
В Омской области завершили расследование уголовного дела, связанного с организацией незаконной миграции. Два фигуранта, 45-летние мужчины — гражданин Казахстана и житель Омской области — предстанут перед судом. Их обвиняют в организации незаконного въезда в Россию и нелегального пребывания на территории страны семи граждан Индии.
Согласно материалам следствия, в июне 2023 года обвиняемые, действуя в интересах своих клиентов, организовали незаконный въезд в Россию для семи граждан Индии. За свои услуги они получили денежное вознаграждение
Дело передали в Полтавский районный суд Омской области для рассмотрения. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что в августе этого года 82-летний мужчина исчез по пути на дачу из СНТ «Восток» в СНТ «Орион» Кормиловского района. С тех пор о нем нет информации. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит расследование.