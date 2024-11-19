В Омске обвиняемым в деле о незаконной миграции грозит до семи лет

Напомним, что в августе этого года 82-летний мужчина исчез по пути на дачу из СНТ «Восток» в СНТ «Орион» Кормиловского района. С тех пор о нем нет информации. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит расследование.