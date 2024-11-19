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Posted 19 ноября, 06:30

Published 19 ноября, 06:30

Modified 19 ноября, 06:32

Updated 19 ноября, 06:32

Иллюстрация

В Омске на Волгоградской планируют построить два жилых дома

19 ноября 2024, 06:30
Фото: 1MI. Иллюстрация
Проекты новостроек получили положительное заключение экспертизы.

Как стало известно Городу55, застройщик «Горпроект» планирует возвести два жилых многоквартирных дома на улице Волгоградской. Проекты зданий прошли экспертизу. Положительное заключение сегодня, 19 ноября, выдала фирма «Базис».

Документы по проекту подготовило ООО «Аналитика».

Согласно данным Rusprofile, строительная компания «Горпроект» была зарегистрирована в 2010 году. Директором и учредителем является Сергей Доронин. Застройщик также займется возведением дома на проспекте Мира, часть квартир в котором передадут обманутым дольщикам.

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#Евгений Игишев#Аналитика#Омск#Дольщики#Проект#Жилые дома#Экспертиза#Строительная компания#Волгоградская улица
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