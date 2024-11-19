В Омске на Волгоградской планируют построить два жилых дома

Posted 19 ноября, 06:30
Published 19 ноября, 06:30
Modified 19 ноября, 06:32
Updated 19 ноября, 06:32
Как стало известно Городу55, застройщик «Горпроект» планирует возвести два жилых многоквартирных дома на улице Волгоградской. Проекты зданий прошли экспертизу. Положительное заключение сегодня, 19 ноября, выдала фирма «Базис».
Документы по проекту подготовило ООО «Аналитика».
Согласно данным Rusprofile, строительная компания «Горпроект» была зарегистрирована в 2010 году. Директором и учредителем является Сергей Доронин. Застройщик также займется возведением дома на проспекте Мира, часть квартир в котором передадут обманутым дольщикам.