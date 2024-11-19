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Posted 19 ноября, 09:22

Published 19 ноября, 09:22

Modified 19 ноября, 09:24

Updated 19 ноября, 09:24

Майкл Маклауд

Теперь официально: омский «Авангард» подписал контракт с Майклом Маклаудом

19 ноября 2024, 09:22
Фото: ХК «Авангард». Майкл Маклауд
Соглашение с форвардом будет действовать до окончания сезона 2024/2025.

Сегодня стало известно, что «Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Майклом Маклаудом. Соглашение будет действовать полгода, до окончания сезона 2024/2025.

Интересно, что игрока хотел подписать и «Ак Барс». Казанский клуб предлагал Маклауду контракт на 30 миллионов рублей и различные бонусы, но в «Авангарде», вероятно, смоли предложить больше.

«Майкл Маклауд играл в НХЛ, а в КХЛ, выступая за „Барыс“, обратил на себя внимание своей мощью, техникой и отличной статистикой на вбрасываниях — 65,8%», — подчеркнул генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Текущий регулярный чемпионат Маклауд начинал в «Барысе». Форвард успел провести за команду из Казахстана 16 матчей и набрать шесть очков, забросив три шайбы и сделав столько же результативных передач. До этого, в НХЛ, нападающий выступал за «Нью-Джерси Девилз». В составе этой команды он провел 299 матчей, забросил 31 шайбу и отдал 60 результативных передач.

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Еще один трофей Майкла Маклауда — золото молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады, проходившего в 2018 году в американском городе Буффало. С этим турниром связан и неприятный инцидент в карьере форварда. Его и еще пятерых хоккеистов того «золотого» состава обвинили в сексуальном насилии. Кроме того, Маклауд стал единственным из фигурантов, кому предъявили обвинение еще и в пособничестве.

До сих пор продолжаются судебные разбирательства, и при том, что приговор форварду пока никто не выносил, а сам он заявляет о своей невиновности, в НХЛ его в ближайшее время не ждут.

Напомним, что ранее экс-хоккеист «Авангарда» Алексей Терещенко призвал не менять главного тренера Сергея Звягина.

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