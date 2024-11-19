Теперь официально: омский «Авангард» подписал контракт с Майклом Маклаудом

Еще один трофей Майкла Маклауда — золото молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады, проходившего в 2018 году в американском городе Буффало. С этим турниром связан и неприятный инцидент в карьере форварда. Его и еще пятерых хоккеистов того «золотого» состава обвинили в сексуальном насилии. Кроме того, Маклауд стал единственным из фигурантов, кому предъявили обвинение еще и в пособничестве.