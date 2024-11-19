Разрушения и коррозия: в «Стройтрасте» рассказали о состоянии моста у Телецентра

Posted 19 ноября, 11:55
Published 19 ноября, 11:55
Modified 19 ноября, 11:55
Updated 19 ноября, 11:55
В компании «Стройтраст», которая будет заниматься капремонтом моста у Телецентра, рассказали о планах по ремонту моста, который начнется 24 ноября.
«Мост построили и сдали в эксплуатацию в 1978 году. С тех пор его капитальным ремонтом практически никто не занимался. Максимум — меняли дорожное полотно, даже покрасочных работ серьезных не было. Сейчас мы забираем под работу одну половину моста», — рассказал главный инженер компании Павел Брюханов.
Он добавил, что ориентировочно во второй половине 2025 года начнется ремонт другой половины моста, в это время машины продолжат ездить по готовой части. Во время работ будут обновлены многие конструкции, в том числе тепловая сеть, ее переустройством займется «Омск РТС».
«Деформационный шов устарел, сейчас ставятся другие, по другим технологиям. Также будут меняться опорные части моста, они тоже устарели. По аналогии с Ленинградским мостом будет установлена архитектурная подсветка», — рассказал замдиректора по производству Вадим Антошкин.
Напомним, что ранее в городской администрации рассказали, как изменится транспортная ситуация на мосту имени 60-летия ВЛКСМ во время капремонта.