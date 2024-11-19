Разрушения и коррозия: в «Стройтрасте» рассказали о состоянии моста у Телецентра

Он добавил, что ориентировочно во второй половине 2025 года начнется ремонт другой половины моста, в это время машины продолжат ездить по готовой части. Во время работ будут обновлены многие конструкции, в том числе тепловая сеть, ее переустройством займется «Омск РТС».