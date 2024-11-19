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Posted 19 ноября, 11:55

Published 19 ноября, 11:55

Modified 19 ноября, 11:55

Updated 19 ноября, 11:55

Разрушения и коррозия: в «Стройтрасте» рассказали о состоянии моста у Телецентра

Разрушения и коррозия: в «Стройтрасте» рассказали о состоянии моста у Телецентра

19 ноября 2024, 11:55
Фото: 1MI.
Главный инженер компании Павел Брюханов рассказал, что уже более 45 лет мост капитально не ремонтировали, из-за этого некоторые его детали сильно устарели.

В компании «Стройтраст», которая будет заниматься капремонтом моста у Телецентра, рассказали о планах по ремонту моста, который начнется 24 ноября.

«Мост построили и сдали в эксплуатацию в 1978 году. С тех пор его капитальным ремонтом практически никто не занимался. Максимум — меняли дорожное полотно, даже покрасочных работ серьезных не было. Сейчас мы забираем под работу одну половину моста», — рассказал главный инженер компании Павел Брюханов.

Он добавил, что ориентировочно во второй половине 2025 года начнется ремонт другой половины моста, в это время машины продолжат ездить по готовой части. Во время работ будут обновлены многие конструкции, в том числе тепловая сеть, ее переустройством займется «Омск РТС».

«Деформационный шов устарел, сейчас ставятся другие, по другим технологиям. Также будут меняться опорные части моста, они тоже устарели. По аналогии с Ленинградским мостом будет установлена архитектурная подсветка», — рассказал замдиректора по производству Вадим Антошкин.

Напомним, что ранее в городской администрации рассказали, как изменится транспортная ситуация на мосту имени 60-летия ВЛКСМ во время капремонта.

Омичам рассказали о работе транспорта во время ремонта моста у Телецентра
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