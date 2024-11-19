Прошел год. В Омске отдали под суд водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

Posted 19 ноября, 05:03
Published 19 ноября, 05:03
Modified 19 ноября, 05:05
Updated 19 ноября, 05:05
26 декабря 2023 года в Омске произошла трагическая авария, в результате которой погибла пассажирка автомобиля LADA. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, дело дошло до суда.
Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 38-летнего водителя Mitsubishi Diamante. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и оставлении места ДТП (ст. 264 УК РФ).
По версии следствия, мужчина, перестроившись в левый ряд, не удостоверился в безопасности маневра, создав помеху для автомобиля Volkswagen Polo. Чтобы избежать столкновения, водитель Polo выехал на встречную полосу, где врезался в LADA. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Виновник аварии скрылся с места происшествия.
28-летняя пассажирка LADA от полученных травм скончалась в больнице. Водителя Mitsubishi Diamante нашли, но он отказался от дачи показаний в ходе расследования. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Вместе с этим в прокуратуре сообщили, что в суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении водителя Volkswagen Polo по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).