Прошел год. В Омске отдали под суд водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

По версии следствия, мужчина, перестроившись в левый ряд, не удостоверился в безопасности маневра, создав помеху для автомобиля Volkswagen Polo. Чтобы избежать столкновения, водитель Polo выехал на встречную полосу, где врезался в LADA. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Виновник аварии скрылся с места происшествия.