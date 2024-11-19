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Posted 19 ноября, 13:16

Published 19 ноября, 13:16

Modified 19 ноября, 13:16

Updated 19 ноября, 13:16

Омичи отреагировали на отмену концерта Дианы Арбениной на G-Drive-Арене

Омичи отреагировали на отмену концерта Дианы Арбениной на G-Drive-Арене

19 ноября 2024, 13:16
Фото: 1MI.
Поклонники Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+) были расстроены таким решением и написали об этом на странице исполнительницы в соцсети.

Вчера стало известно, что в Омске все-таки не состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+). Омичи начали получать сообщения и электронные письма об отмене мероприятия, всем обладателям билетов пообещали вернуть деньги.

Омские поклонники исполнительницы были расстроены такой новостью и написали об этом на странице Арбениной в соцсети, комментарии также появились в других пабликах и фан-сообществах.

«Мы очень расстроены! Держитесь»
«Диана талантище и человечище! Руки прочь от Дианы Арбениной!»
«Я рассуждаю с стороны творчества: когда талант дан человеку, его нужно слушать, не надо путать политику и талант!» — пишут пользователи.
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Есть и противоположное мнение:

«Я бы и так ни за что не пошла на ее концерт!»
«Никогда не считала ее талантливой, не нравится ни ее голос, ни она сама. Это мое мнение!»

Напомним, что в сентябре Совет омских атаманов обратился к Виталию Хоценко и попросил отменить концерт Дианы Арбениной, объяснив это политическими высказываниями исполнительницы в 2014 году. Омичи же, узнав об этом, массово заявили, что казаки не в праве решать, какие мероприятия будут проходить в городе, а какие нет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Новости#Концерт#Отмена концерта#Концерты
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