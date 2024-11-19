Омичи отреагировали на отмену концерта Дианы Арбениной на G-Drive-Арене

Напомним, что в сентябре Совет омских атаманов обратился к Виталию Хоценко и попросил отменить концерт Дианы Арбениной, объяснив это политическими высказываниями исполнительницы в 2014 году. Омичи же, узнав об этом, массово заявили, что казаки не в праве решать, какие мероприятия будут проходить в городе, а какие нет.