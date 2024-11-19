Омичи отреагировали на отмену концерта Дианы Арбениной на G-Drive-Арене

Posted 19 ноября, 13:16
Published 19 ноября, 13:16
Modified 19 ноября, 13:16
Updated 19 ноября, 13:16
Вчера стало известно, что в Омске все-таки не состоится концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+). Омичи начали получать сообщения и электронные письма об отмене мероприятия, всем обладателям билетов пообещали вернуть деньги.
Омские поклонники исполнительницы были расстроены такой новостью и написали об этом на странице Арбениной в соцсети, комментарии также появились в других пабликах и фан-сообществах.
«Мы очень расстроены! Держитесь»
«Диана талантище и человечище! Руки прочь от Дианы Арбениной!»
«Я рассуждаю с стороны творчества: когда талант дан человеку, его нужно слушать, не надо путать политику и талант!» — пишут пользователи.
Есть и противоположное мнение:
«Я бы и так ни за что не пошла на ее концерт!»
«Никогда не считала ее талантливой, не нравится ни ее голос, ни она сама. Это мое мнение!»
Напомним, что в сентябре Совет омских атаманов обратился к Виталию Хоценко и попросил отменить концерт Дианы Арбениной, объяснив это политическими высказываниями исполнительницы в 2014 году. Омичи же, узнав об этом, массово заявили, что казаки не в праве решать, какие мероприятия будут проходить в городе, а какие нет.