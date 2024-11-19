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Posted 19 ноября, 03:15

Published 19 ноября, 03:15

Modified 19 ноября, 03:17

Updated 19 ноября, 03:17

Дом доходный Д. Рычкова

История в аренду: в Омске выставили на торги бывшую частную гимназию

19 ноября 2024, 03:15
Фото: Снимок онлайн-карт. Дом доходный Д. Рычкова

В Омске ищут арендаторов для двух столетних домов

На торги выставили бывший доходный дом Д. Рычкова, где раньше размещалась частная женская гимназия Шанской, и жилой дом Успенского.

Доходный дом, построенный в 1917 году, представляет собой двухэтажное кирпичное здание по адресу ул. Третьяковская, 61. Его общая площадь составляет 441,9 кв. м. Начальная цена аренды — 220950 рублей, квадратный метр оценивается в 500 рублей. Договор с арендатором будет заключен на пять лет.

Рядом, по адресу Третьяковская, 63, находится одноэтажный дом 1930 года постройки, площадью 141,7 кв. м. Состояние бывшего жилого дома признано неудовлетворительным. Однако историческое здание готовы сдать в аренду по символической цене — 1 рубль за каждый квадратный метр. Начальная цена аренды составит 141 рубль 70 копеек. Срок действия договора составит 48 лет.

Торги по объектам культурного наследия планируются с 12 декабря этого года, заявки принимаются до 9 декабря.

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#Ольга Акамова#Омск#Аренда#Торги#Культурное наследие#Новости#Гимназия#Историческое здание#Дом
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