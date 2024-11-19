История в аренду: в Омске выставили на торги бывшую частную гимназию

Рядом, по адресу Третьяковская, 63, находится одноэтажный дом 1930 года постройки, площадью 141,7 кв. м. Состояние бывшего жилого дома признано неудовлетворительным. Однако историческое здание готовы сдать в аренду по символической цене — 1 рубль за каждый квадратный метр. Начальная цена аренды составит 141 рубль 70 копеек. Срок действия договора составит 48 лет.



Торги по объектам культурного наследия планируются с 12 декабря этого года, заявки принимаются до 9 декабря.



Раннее Город55 писал о торгах для 200-летней казармы по улице Партизанской, 5.