Герман Чистяков впервые за долгое время обратился к болельщикам «Авангарда»

Начало нынешнего чемпионата для «ястребов» выдалось не самым удачным: с середины сентября «Авангард» проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло уже около двух месяцев. После первых неудачных серий руководство клуба начало искать замену главному тренеру Сергею Звягину, среди кандидатов на его пост были Жеррар Галлан, Сергей Гомоляко, Тодд Рирден и еще несколько западных специалистов.