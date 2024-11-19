Герман Чистяков впервые за долгое время обратился к болельщикам «Авангарда»

Posted 19 ноября, 11:12
Published 19 ноября, 11:12
Modified 19 ноября, 11:12
Updated 19 ноября, 11:12
После новости о заключении контракта с Майклом Маклаудом генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков обратился к болельщикам.
«В последних матчах „Авангард“ начал набирать очки, но нам еще далеко до стабильных положительных результатов. Поэтому мы продолжили точечные корректировки состава, призванные усилить команду в определенных аспектах. Прежде всего, это опыт, мастерство, характер и уверенность в себе. Возвращение же в „Авангард“ Николая Прохоркина, Ильи Каблукова и Наиля Якупова добавит команде не только мастерства, но и боевого духа», — считает Чистяков.
Он отметил, что эти игроки — лидеры, именно они смогут повести за собой партнеров по команде в трудные моменты и создадут нужную атмосферу как на скамейке запасных, так и в раздевалке.
«Работа не останавливается ни на минуту, начиная с физической подготовки и заканчивая тактикой. Клуб сфокусирован на более высоких задачах, чем выход в плей-офф. Вместе с нашими болельщиками и их поддержкой мы снова увидим „Авангард“ в числе претендентов на Кубок Гагарина», — добавил гендиректор клуба.
Однако хоккейные эксперты считают по-другому. Например, спортивный журналист Артур Хайруллин уверен, что «Авангард» в этом сезоне способен максимум на выход в плей-офф, а более высоких результатов ждать не стоит.
«Думаю, что тройка Ткачев — Маклауд — Буше все-таки затащит Авангард в плей-офф, даже если главным тренером омичей назначат Сергея Светлова или Владимира Плющева. Но это максимум для команды в нынешнем сезоне», — заявил Хайруллин.
Начало нынешнего чемпионата для «ястребов» выдалось не самым удачным: с середины сентября «Авангард» проигрывает большую часть встреч, а о нескольких победах подряд речи не шло уже около двух месяцев. После первых неудачных серий руководство клуба начало искать замену главному тренеру Сергею Звягину, среди кандидатов на его пост были Жеррар Галлан, Сергей Гомоляко, Тодд Рирден и еще несколько западных специалистов.