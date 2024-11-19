Экс-руководитель омского фонда подозревается в злоупотреблении полномочиями

По данным следствия, бывший директор, используя свои должностные полномочия, действовал вразрез с интересами Фонда и участников долевого строительства. Он организовал оплату за некачественно выполненные работы по созданию проектно-сметной документации. Это значительно замедлило процесс строительства многоквартирных домов, которые уже признали проблемными. Также региональному Фонду был нанесен значительный финансовый ущерб.