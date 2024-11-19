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Posted 19 ноября, 09:42

Published 19 ноября, 09:42

Modified 19 ноября, 09:44

Updated 19 ноября, 09:44

Экс-руководитель омского фонда подозревается в злоупотреблении полномочиями

Экс-руководитель омского фонда подозревается в злоупотреблении полномочиями

19 ноября 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
Бывшего руководителя регионального «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области» подозревают в злоупотреблении полномочиями, которые привели к задержкам в строительстве и финансовым потерям.

Продолжается расследование уголовного дела, связанного с действиями бывшего руководителя «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области».

По данным следствия, бывший директор, используя свои должностные полномочия, действовал вразрез с интересами Фонда и участников долевого строительства. Он организовал оплату за некачественно выполненные работы по созданию проектно-сметной документации. Это значительно замедлило процесс строительства многоквартирных домов, которые уже признали проблемными. Также региональному Фонду был нанесен значительный финансовый ущерб.

В настоящее время следственные органы продолжают активно работать над выяснением всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что ранее 17-летний омич получил ожог ступни, упав в яму с горячей водой возле дома на улице 10 лет Октября. Региональный следственный комитет начал расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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