Экс-руководитель омского фонда подозревается в злоупотреблении полномочиями

Posted 19 ноября, 09:42
Published 19 ноября, 09:42
Modified 19 ноября, 09:44
Updated 19 ноября, 09:44
Продолжается расследование уголовного дела, связанного с действиями бывшего руководителя «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области».
По данным следствия, бывший директор, используя свои должностные полномочия, действовал вразрез с интересами Фонда и участников долевого строительства. Он организовал оплату за некачественно выполненные работы по созданию проектно-сметной документации. Это значительно замедлило процесс строительства многоквартирных домов, которые уже признали проблемными. Также региональному Фонду был нанесен значительный финансовый ущерб.
В настоящее время следственные органы продолжают активно работать над выяснением всех обстоятельств случившегося.
Напомним, что ранее 17-летний омич получил ожог ступни, упав в яму с горячей водой возле дома на улице 10 лет Октября. Региональный следственный комитет начал расследование по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.