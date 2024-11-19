Экс-игрок «Авангарда» призвал оставить Сергея Звягина на посту главного тренера

Напомним, что на пост главного тренера рассматривали несколько кандидатур. Первым специалистом, о котором стало известно спортивным журналистам и хоккейным экспертам, стал канадец Жеррар Галлан. За свою карьеру он успел поработать главным тренером сборной Канады, а также ведущих клубов НХЛ — «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». Но договориться с ним не получилось: сумма контракта, которую требовал Галлан, была оказалась слишком внушительной для омичей и составляла около 2,5 млн долларов.