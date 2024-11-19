Экс-игрок «Авангарда» призвал оставить Сергея Звягина на посту главного тренера

Posted 19 ноября, 07:45
Published 19 ноября, 07:45
Modified 19 ноября, 07:47
Updated 19 ноября, 07:47
Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко прокомментировал игру команды в регулярном чемпионате КХЛ. По его мнению, «ястребы» выступают неплохо даже при явном спаде, на баланс команды повлияла травма ведущего игрока Владимира Ткачева.
«„Авангард» играет нормально. Были травмы, которые повлияли на баланс команды. Ткачев — это потеря при игре в большинстве. На трансферном рынке они активизировались, пытаются выйти из ситуации за счет опытных игроков. В целом, «Авангард» играет неплохо», — передает слова Терещенко Legalbet.
Нападающий также отметил, что руководству клуба не стоит менять главного тренера, так как именно при Сергее Звягине в межсезонье собиралась команда. Если приглашать нового тренера, считает Терещенко, то только перед началом следующего сезона.
«Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера. Если это и делать, то перед сезоном. Он эту команду не набирал. Сейчас надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него, поддержать, помочь руководить командой. Тренера надо оставить до конца сезона. „Авангард“ справится», — добавил он.
Напомним, что на пост главного тренера рассматривали несколько кандидатур. Первым специалистом, о котором стало известно спортивным журналистам и хоккейным экспертам, стал канадец Жеррар Галлан. За свою карьеру он успел поработать главным тренером сборной Канады, а также ведущих клубов НХЛ — «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». Но договориться с ним не получилось: сумма контракта, которую требовал Галлан, была оказалась слишком внушительной для омичей и составляла около 2,5 млн долларов.
Далее — североамериканец Тодд Рирден. Ранее он возглавлял «Вашингтон» и «Питтсбург» в Национальной хоккейной лиге, а в качестве помощника Барри Тротца взял Кубок Стенли с «Кэпиталз». Согласование условий с тренером было на финальной стадии, ему уже оформляли рабочую визу в Россию, но в последний момент Рирден отказался от должности, сославшись на семейные обстоятельства.
Следующий кандидат — канадский специалист Джей Вудкрофт. В НХЛ он возглавлял «Эдмонтон» с 2022 по 2023 годы. В текущем сезоне Вудкрофт работал помощником тренера сборной Канады на Чемпионате мира по хоккею.
Сейчас «Авангард» занимает 10 место Восточной конференции, набрав 22 очка в 25 матчах. Следующий матч «ястребы» проведут на домашней арене 19 ноября, соперником омичей станет «Динамо».