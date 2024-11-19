Экс-депутат из Омской области попала в реестр лиц, уволенных за утрату доверия

15 ноября 2024 года, стало известно, депутата в совете Астыровского сельского поселения Марию Красноруцкую лишили полномочий. Ее занесли в Реестр лиц, уволенных по причине утраты доверия. Отметим, что официальное решение о ее увольнении приняли задолго до этого, еще 26 июля 2024 года.