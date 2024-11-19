Экс-депутат из Омской области попала в реестр лиц, уволенных за утрату доверия

Posted 19 ноября, 06:01
Published 19 ноября, 06:01
Modified 19 ноября, 06:19
Updated 19 ноября, 06:19
15 ноября 2024 года, стало известно, депутата в совете Астыровского сельского поселения Марию Красноруцкую лишили полномочий. Ее занесли в Реестр лиц, уволенных по причине утраты доверия. Отметим, что официальное решение о ее увольнении приняли задолго до этого, еще 26 июля 2024 года.
Известно, что она нарушила несколько федеральных законов, касающихся борьбы с коррупцией и управления на местном уровне. В частности, ей вменяются нарушения положений части 4.2 статьи 12.1 и пункта 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также части 7.1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Напомним, что в Омской области главу сельского поселения отстранили от должности после проверки прокуратуры. Причиной стало выявление фактов незаконной предпринимательской деятельности, что привело к утрате доверия.