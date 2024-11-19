Депутат Драпеко: в «лаборатории праздников» при Минкульте есть реальный смысл

Собеседница издания отметила, что подобные кабинеты, как правило, занимаются сценариями и проработкой идеологии праздников. Они отправляют их по российским регионам с помощью клубов и различных постановок. Она считает, что если «лаборатория» займется этим, то в ней есть смысл. По её словам, раньше этим занимался Дом народного творчества.