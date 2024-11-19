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Posted 19 ноября, 09:38

Published 19 ноября, 09:38

Modified 19 ноября, 09:40

Updated 19 ноября, 09:40

Депутат Драпеко: в «лаборатории праздников» при Минкульте есть реальный смысл

19 ноября 2024, 09:38
Депутат предположила, что «лаборатория праздников» будет функционировать в качестве методического кабинета федерального уровня при Министерстве культуры.

Елена Драпеко, первый зампред Комитета Госдумы РФ по культуре, в беседе с «Ридусом» прокомментировала намерение Минкульта создать «лабораторию праздников». Она отметила, что не осведомлена о конкретных функциях нового органа, однако предположила, что «лаборатория» может стать методическим кабинетом федерального уровня при министерстве.

Собеседница издания отметила, что подобные кабинеты, как правило, занимаются сценариями и проработкой идеологии праздников. Они отправляют их по российским регионам с помощью клубов и различных постановок. Она считает, что если «лаборатория» займется этим, то в ней есть смысл. По её словам, раньше этим занимался Дом народного творчества.

С инициативой о создании «лаборатории госпраздников» по примеру ведомства, существовавшего в СССР в шестидесятых годах прошлого века, выступил замминистра культуры Сергей Першин. Он заявил, что данный орган займется наполнением государственных праздников содержанием и их переосмыслением.

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