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Posted 19 ноября, 12:34

Published 19 ноября, 12:34

Modified 19 ноября, 12:43

Updated 19 ноября, 12:43

В Омске школьники страдают от агрессии одноклассника

Четыре года страха: в омской школе ученик избивает своих одноклассников

19 ноября 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске школьники страдают от агрессии одноклассника

В Омске разгорается скандал вокруг ученика, который на протяжении четырех лет избивает одноклассников, а обращения в школу и Министерство образования остаются без ответа. Администрация города обещает провести проверку по данному инциденту.

В паблике «Инцидент Омск» появился пост: в нем утверждается, что на протяжении четырех лет один из учеников систематически избивает своих одноклассников.

Согласно информации, родители неоднократно обращались с жалобами к директору, а также в Министерство образования Омской области. Однако, как утверждает автор сообщения, все обращения заканчиваются лишь отписками, и никаких реальных мер по устранению проблемы не предпринимается.

«Ученик социально опасен для детей. Меры не предпринимаются», — пишет автор поста.

Администрация города Омска ответила, что специалисты департамента образования проверят информацию, изложенную в посте.

Напомним, что ранее омичи обратились к городским властям с просьбой улучшить безопасность маршрута, по которому идут дети из-за временного закрытия школы. Родители жалуются на плохое освещение на этом пути.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Школа#Избиение#Дети#Новости#Насилие#Омская школа
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