Четыре года страха: в омской школе ученик избивает своих одноклассников

Posted 19 ноября, 12:34
Published 19 ноября, 12:34
Modified 19 ноября, 12:43
Updated 19 ноября, 12:43
В паблике «Инцидент Омск» появился пост: в нем утверждается, что на протяжении четырех лет один из учеников систематически избивает своих одноклассников.
Согласно информации, родители неоднократно обращались с жалобами к директору, а также в Министерство образования Омской области. Однако, как утверждает автор сообщения, все обращения заканчиваются лишь отписками, и никаких реальных мер по устранению проблемы не предпринимается.
«Ученик социально опасен для детей. Меры не предпринимаются», — пишет автор поста.
Администрация города Омска ответила, что специалисты департамента образования проверят информацию, изложенную в посте.
Напомним, что ранее омичи обратились к городским властям с просьбой улучшить безопасность маршрута, по которому идут дети из-за временного закрытия школы. Родители жалуются на плохое освещение на этом пути.