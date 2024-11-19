Автоэксперты присудили титул «Автомобиль года» кроссоверу Geely Monjaro

В подразделении Geely в Российской Федерации рассказали о планах по проведению активной маркетинговой кампании. Кроме этого, компания планируется обновить форматы взаимодействия с клиентами. Победа в премии положительно отразилась на репутации бренда, который зарекомендовал себя как производитель современных авто высокого качества.