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Posted 19 ноября, 13:02

Published 19 ноября, 13:02

Modified 19 ноября, 14:38

Updated 19 ноября, 14:38

Автоэксперты присудили титул «Автомобиль года» кроссоверу Geely Monjaro

Автоэксперты присудили титул «Автомобиль года» кроссоверу Geely Monjaro

19 ноября 2024, 13:02
После того, как кроссовер Geely Monjaro признали автомобилем года (Car of the year), интерес к этой модели значительно вырос. Автомобиль этой марки одержал победу в национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО».

Специалисты дилерских центров компании отметили, что к Geely Monjaro потенциальные покупатели стали проявлять больше внимания. Точной статистики роста продаж пока не представлено, пишет newsnn.ru.

Автоэксперты считают, что благодаря признанию на таком престижном конкурсе доверие потенциальных покупателей к Geely увеличивается, а позиции компании на российском авторынке укрепляются, передает autopanorama.ru.

По словам и. о. председателя жюри премии «ТОП-5 АВТО», главного редактора журнала «Автопанорама» Алексея Грамматчикова, у Geely Monjaro высокие потребительские характеристики. В модели объединены технологии одной из ведущих китайских корпораций и инженерные решения европейского бренда Volvo.

Эксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто обратил внимание, что Geely Monjaro — уникальное предложение для отечественного авторынка. Несмотря на высокую стоимость модель все равно входит в десятку самых популярных автомобилей в России.

В подразделении Geely в Российской Федерации рассказали о планах по проведению активной маркетинговой кампании. Кроме этого, компания планируется обновить форматы взаимодействия с клиентами. Победа в премии положительно отразилась на репутации бренда, который зарекомендовал себя как производитель современных авто высокого качества.

В рамках премии в пятерку лучших автомобилей вошли JAECOO J7, AITO SERES M5 и JETOUR X90 Plus, электромобиль HONGQI E-HS9, а также микроавтобус ГАЗ СОБОЛЬ NN.

Организаторы премии предусмотрели отдельные номинации для маркетинговых и PR-департаментов компаний по производству автомобилей. По итогам конкурса лучшим маркетинговым отделом был признан отдел «АвтоВАЗа», а PR-департаментом — отдел компании JETOUR.

Персональную награду вручили директору EXEED Cars Rus Геннадию Баранову, отметив его значительный вклад в развитие отечественного автобизнеса.

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