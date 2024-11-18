В Омской крепости появится 25-метровая ледяная горка

В этом году посетителей парка ждут сразу несколько ледяных композиций. Центральным элементом станет большая горка высотой более 25 метров. Эта горка будет иметь необычный дизайн, напоминая в своих очертаниях первую Омскую крепость. Кроме того, на горке обустроят специальные зоны для фотосъемки и оригинальная подсветка.