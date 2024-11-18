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Posted 18 ноября, 12:36

Published 18 ноября, 12:36

Modified 18 ноября, 12:39

Updated 18 ноября, 12:39

В Омской крепости появится 25-метровая ледяная горка

В Омской крепости появится 25-метровая ледяная горка

18 ноября 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney.
В историческом парке «Омская крепость» начнутся работы по созданию зимних аттракционов.

В Омске на этой неделе начнется подготовка к строительству ледяных горок в историческом парке «Омская крепость». Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале. Как и в другие года, работы по созданию зимних развлечений поручили компании «Ландшафт-Омск».

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В этом году посетителей парка ждут сразу несколько ледяных композиций. Центральным элементом станет большая горка высотой более 25 метров. Эта горка будет иметь необычный дизайн, напоминая в своих очертаниях первую Омскую крепость. Кроме того, на горке обустроят специальные зоны для фотосъемки и оригинальная подсветка.

Напомним, что в омских библиотеках стартовала акция «Сказочная почта Деда Мороза», где все желающие могут отправить письма с поздравлениями и пожеланиями. Мероприятие стартовало 18 ноября, в День рождения Деда Мороза, при поддержке администрации города.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Строительство#Акция#Горки#Лечение#Новости#Зимние развлечения
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