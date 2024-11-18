В Омске началось объединение двух кондитерских компаний

Две компании, принадлежащие омским бизнесменам Шестаковым, в ближайшее время будут объединены в одну. Из официального сообщения, датированного 14 ноября, следует, что ООО «Лакоше», зарегистрированное в Марьяновке, будет присоединено к ООО «Сладуница», которое «прописано» в Омске.