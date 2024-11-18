В Омске началось объединение двух кондитерских компаний

Posted 18 ноября, 10:34
Published 18 ноября, 10:34
Modified 18 ноября, 10:36
Updated 18 ноября, 10:36
Две компании, принадлежащие омским бизнесменам Шестаковым, в ближайшее время будут объединены в одну. Из официального сообщения, датированного 14 ноября, следует, что ООО «Лакоше», зарегистрированное в Марьяновке, будет присоединено к ООО «Сладуница», которое «прописано» в Омске.
Обе фирмы специализируются на «производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». Их единственный учредитель — Игорь Шестаков, причем в «Лакоше» он стал бенефициаром меньше месяца назад. Совокупная выручка двух компаний превышает 4 млрд рублей в год, совокупная прибыль составляет приблизительно 500 млн рублей.