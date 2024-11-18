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Posted 18 ноября, 10:34

Published 18 ноября, 10:34

Modified 18 ноября, 10:36

Updated 18 ноября, 10:36

В Омске началось присоединение к «Сладунице» еще одной фирмы

В Омске началось объединение двух кондитерских компаний

18 ноября 2024, 10:34
Фото: 1MI.

В Омске началось присоединение к «Сладунице» еще одной фирмы

Реорганизация стартовала 14 ноября.

Две компании, принадлежащие омским бизнесменам Шестаковым, в ближайшее время будут объединены в одну. Из официального сообщения, датированного 14 ноября, следует, что ООО «Лакоше», зарегистрированное в Марьяновке, будет присоединено к ООО «Сладуница», которое «прописано» в Омске.

Обе фирмы специализируются на «производстве какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий». Их единственный учредитель — Игорь Шестаков, причем в «Лакоше» он стал бенефициаром меньше месяца назад. Совокупная выручка двух компаний превышает 4 млрд рублей в год, совокупная прибыль составляет приблизительно 500 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Сладуница#Слияние фирм#Лакоше
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