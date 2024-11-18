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Posted 18 ноября, 04:47

Published 18 ноября, 04:47

Modified 18 ноября, 04:49

Updated 18 ноября, 04:49

Иллюстрация

В Омске ищут специалиста по работе с полпредом президента

18 ноября 2024, 04:47
Фото: 1MI. Иллюстрация
Вакансию открыли в аппарате губернатора и правительства Омской области.

В региональном правительстве открыли вакансию главного специалиста в отдел по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Ему предстоит рассматривать обращения граждан в адрес главы государства.

Зарплата главного специалиста составит от 33 000 до 45 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ. Документы от соискателей принимают до 4 декабря.

Также в аппарат губернатора ищут консультанта, который займется вопросами материально-технического и кадрового обеспечения. Зарплата сотрудника составит до 59 000 рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что Омская область заняла 40-е место по России в рейтинге зарплат. Диапазон типовых зарплат в регионе: 30 — 66 тысяч рублей.

Далеко не предел: Омская область заняла 40 место в рейтинге зарплат
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Губернатор#Вакансия#Вакансии#Государственная служба
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