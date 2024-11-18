В Омске ищут специалиста по работе с полпредом президента

Posted 18 ноября, 04:47
Published 18 ноября, 04:47
Modified 18 ноября, 04:49
Updated 18 ноября, 04:49
В региональном правительстве открыли вакансию главного специалиста в отдел по взаимодействию с аппаратом полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. Ему предстоит рассматривать обращения граждан в адрес главы государства.
Зарплата главного специалиста составит от 33 000 до 45 000 рублей. Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы РФ. Документы от соискателей принимают до 4 декабря.
Также в аппарат губернатора ищут консультанта, который займется вопросами материально-технического и кадрового обеспечения. Зарплата сотрудника составит до 59 000 рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что Омская область заняла 40-е место по России в рейтинге зарплат. Диапазон типовых зарплат в регионе: 30 — 66 тысяч рублей.