Стоит десятки миллионов: в Омске достроили многоэтажку на 127 квартир

Posted 18 ноября, 07:36
Published 18 ноября, 07:36
Modified 18 ноября, 07:38
Updated 18 ноября, 07:38
Введенный в эксплуатацию 19-этажный дом в Центральном округе включает 127 квартир разной площади. Цена квартир, ожидаемо, зависит от площади. Согласно данным сайта «Циан», стоимость квартир варьируется: за «однушку» — 6,9 млн рублей, за «двушку» — 8 млн рублей. Некоторые квартиры продаются по переуступке или за наличные.
Согласно данным застройщика, в доме продаются квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных.
В новом ЖК также предусмотрено наличие гараж-стоянки, пандуса, детской и спортивной площадки. Парковочное пространство рассчитано на 50 мест.
Застройщиком объекта выступило ООО «Домостроительный комбинат-3». Выдача ключей планируется 30 декабря этого года, говорится на сайте «Дом.рф».
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