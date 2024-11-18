Стоит десятки миллионов: в Омске достроили многоэтажку на 127 квартир

Введенный в эксплуатацию 19-этажный дом в Центральном округе включает 127 квартир разной площади. Цена квартир, ожидаемо, зависит от площади. Согласно данным сайта «Циан», стоимость квартир варьируется: за «однушку» — 6,9 млн рублей, за «двушку» — 8 млн рублей. Некоторые квартиры продаются по переуступке или за наличные.