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Posted 18 ноября, 07:36

Published 18 ноября, 07:36

Modified 18 ноября, 07:38

Updated 18 ноября, 07:38

Иллюстрация

Стоит десятки миллионов: в Омске достроили многоэтажку на 127 квартир

18 ноября 2024, 07:36
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске достроили новый ЖК на 4-й Северной

Стоимость квартир без отделки доходит до 22 миллионов рублей. Площадь жилых помещений составляет 8555,6 кв. м.

Введенный в эксплуатацию 19-этажный дом в Центральном округе включает 127 квартир разной площади. Цена квартир, ожидаемо, зависит от площади. Согласно данным сайта «Циан», стоимость квартир варьируется: за «однушку» — 6,9 млн рублей, за «двушку» — 8 млн рублей. Некоторые квартиры продаются по переуступке или за наличные.

Согласно данным застройщика, в доме продаются квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных.

Фото: Циан

В новом ЖК также предусмотрено наличие гараж-стоянки, пандуса, детской и спортивной площадки. Парковочное пространство рассчитано на 50 мест.

Застройщиком объекта выступило ООО «Домостроительный комбинат-3». Выдача ключей планируется 30 декабря этого года, говорится на сайте «Дом.рф».

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#Ольга Акамова#Недвижимость#Омск#Строительство#Детская площадка#Застройщик#Новости#Жилой комплекс#Спортивная площадка
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