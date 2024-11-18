Ремни безопасности и алкоголь за рулем: как изменятся штрафы для омичей в новом году

Кроме того, ожидается, что штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения также претерпят значительные изменения. В настоящее время за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, однако с введением новых правил он может увеличиться до 45 000 рублей.