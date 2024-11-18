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Posted 18 ноября, 08:53

Published 18 ноября, 08:53

Modified 18 ноября, 08:55

Updated 18 ноября, 08:55

В России увеличат штрафы за нарушения правил дорожного движения

Ремни безопасности и алкоголь за рулем: как изменятся штрафы для омичей в новом году

18 ноября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.

В России увеличат штрафы за нарушения правил дорожного движения

С 2025 года в России изменится Кодекс об административных правонарушениях. Это приведет к значительному увеличению штрафов за нарушения ПДД, такие как неиспользование ремней безопасности, управление в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.

С 1 января 2025 года в России ожидаются значительные изменения в Кодексе об административных правонарушениях, касающиеся штрафов за нарушения правил дорожного движения, как сообщают «Ведомости».

Одним из аспектов предстоящих изменений станет увеличение размеров штрафов за различные нарушения. Например, штраф за неиспользование ремней безопасности, который в настоящее время составляет 1000 рублей, может возрасти до 1500 рублей.

Кроме того, ожидается, что штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения также претерпят значительные изменения. В настоящее время за это правонарушение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, однако с введением новых правил он может увеличиться до 45 000 рублей.

Изменения коснутся и штрафов за превышение скорости. В настоящее время сумма штрафа варьируется от 500 до 5000 рублей, но после принятия поправок она может увеличиться до диапазона от 750 до 7500 рублей.

Также важным аспектом новых поправок станет увеличение штрафов за причинение вреда здоровью. Штрафы за легкий вред могут вырасти с 5000 до 7500 рублей, а за средний — с 20 000 до 30 000 рублей.

Будут изменения и в условиях оплаты штрафов. В настоящее время водители могут воспользоваться 50% скидкой на штраф, если оплатят его в течение 20 дней. Однако после введения новых правил, скидка составит 25%, но срок для льготной оплаты увеличится до 30 дней.

Напомним, что ранее прошло заседание комитета Омского городского Совета, где обсудили вопросы парковки на газонах. Глава департамента контроля городской администрации отметил, что автовладельцы стали более сознательными. Также он рассказал об итогах использования комплекса «ПаркНет-М» для штрафования нарушителей.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#ПДД#Штрафы#Алкогольное опьянение#Новости#Превышение скорости#Правила дорожного движения#Вред здоровью#Нарушения ПДД#Административные правонарушения
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