Президентская программа «Время героев» собрала 6640 заявок за первые три дня

Posted 18 ноября, 08:38
Published 18 ноября, 08:38
Modified 18 ноября, 08:40
Updated 18 ноября, 08:40
14 ноября прошло заседание Общественного совета программы, реализуемой по поручению Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС. На заседании объявили о формировании второго потока и подвели итоги первого потока.
На данный момент 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ключевые должности, среди них:
Другие участники программы готовятся к переходу на новые позиции. На сайте «Время героев» поясняется:
«Наставниками для первых участников Программы станут руководители Правительства, Администрации Президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний».
Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.
По завершению регистрации и тестирования участники получат дополнительную профессиональную онлайн-программу повышения квалификации. Кроме этого, участники, показавшие наиболее высокие результаты, претендуют на обучение по программе Высшей школы государственного управления.
Для участия в отборе на программу требуется: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления людьми и участие в СВО. Этап отбора включает регистрацию (создание личного кабинета и подача заявки, заполнение анкеты, написание эссе) и тестирование в пункте дистанционной оценки.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
Подать заявку на участие в отборе можно на официальном сайте программы.