Президентская программа «Время героев» собрала 6640 заявок за первые три дня

Для участия в отборе на программу требуется: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления людьми и участие в СВО. Этап отбора включает регистрацию (создание личного кабинета и подача заявки, заполнение анкеты, написание эссе) и тестирование в пункте дистанционной оценки.