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Posted 18 ноября, 08:38

Published 18 ноября, 08:38

Modified 18 ноября, 08:40

Updated 18 ноября, 08:40

Президентская программа «Время героев» собрала 6640 заявок за первые три дня

Президентская программа «Время героев» собрала 6640 заявок за первые три дня

18 ноября 2024, 08:38
Фото: vk.com/vremyageroev2024.
«Время героев» — программа развития для участников СВО. Регистрация стартовала 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

14 ноября прошло заседание Общественного совета программы, реализуемой по поручению Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС. На заседании объявили о формировании второго потока и подвели итоги первого потока.

На данный момент 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ключевые должности, среди них:

  • Артем Жога, полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе;
  • Евгений Первышов, глава Тамбовской области;
  • Артур Орлов, руководитель «Движения первых»;
  • Алексей Кондратьев, сенатор Российской Федерации.

Другие участники программы готовятся к переходу на новые позиции. На сайте «Время героев» поясняется:

«Наставниками для первых участников Программы станут руководители Правительства, Администрации Президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний».

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

По завершению регистрации и тестирования участники получат дополнительную профессиональную онлайн-программу повышения квалификации. Кроме этого, участники, показавшие наиболее высокие результаты, претендуют на обучение по программе Высшей школы государственного управления.

Для участия в отборе на программу требуется: гражданство РФ, высшее образование, опыт управления людьми и участие в СВО. Этап отбора включает регистрацию (создание личного кабинета и подача заявки, заполнение анкеты, написание эссе) и тестирование в пункте дистанционной оценки.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Подать заявку на участие в отборе можно на официальном сайте программы.

Более 4,5 тысяч заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»
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#Ольга Акамова#Политика#Общество#Образование#Омск#Новости#Российская Федерация#Высшая школа государственного управления#Управление#Тестирование
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