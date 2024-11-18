От +3 до -13: погода удивит омичей на этой неделе

По данным сервиса Ventusky, 19 и 20 ноября столбик термометра днем будет в пределах -2 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируют. С четверга, 21 ноября, станет холоднее до -4 градусов. С 22 по 24 ноября будет особенно холодно по утрам: температура может понизится до -13 градусов, однако днем обещают не ниже -6.