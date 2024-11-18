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Posted 18 ноября, 03:40

Published 18 ноября, 03:40

Modified 18 ноября, 03:42

Updated 18 ноября, 03:42

От +3 до -13: погода удивит омичей на этой неделе

От +3 до -13: погода удивит омичей на этой неделе

18 ноября 2024, 03:40
Фото: 1MI.
Жителей региона ждут «температурные качели».

На этой неделе в Омской области ожидается переменчивая погода. Днем 18 ноября температура составит -2… +3 градуса, однако вместе с этим ожидаются порывы ветра до 16 м/с и местами по региону осадки в виде мокрого снега. Из-за этого на дорогах будет гололедица.

По данным сервиса Ventusky, 19 и 20 ноября столбик термометра днем будет в пределах -2 градусов. Осадков в эти дни не прогнозируют. С четверга, 21 ноября, станет холоднее до -4 градусов. С 22 по 24 ноября будет особенно холодно по утрам: температура может понизится до -13 градусов, однако днем обещают не ниже -6.

Фото: Ventusky

Метеорологи обращают внимание на гололедицу на дорогах и советуют автомобилистам быть предельно осторожными, особенно в ночное время.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Гололедица#Туман#Температура#Осадки#Ветер#Прогноз#Изморозь#Мокрый снег#Сильный ветер
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