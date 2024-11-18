Омский суд приговорил организатора нарколаборатории к 16 годам и крупному штрафу

Posted 18 ноября, 09:54
Published 18 ноября, 09:54
Modified 18 ноября, 09:56
Updated 18 ноября, 09:56
В Омской области завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном производстве наркотиков. 45-летний житель Иркутской области с сообщником организовал подпольную лабораторию для изготовления запрещённых веществ.
По данным следствия, в августе 2023 года мужчина совместно с сообщником приобрёл дом в Кормиловском районе. Целью покупки было создание лаборатории для производства наркотиков. Для этого они закупили специальное оборудование и химические реактивы.
С сентября по ноябрь 2023 года подсудимый произвёл более 68 килограммов наркотических средств. Часть из них он попытался спрятать в лесу, но правоохранительные органы пресекли его действия. В доме обнаружили наркотики и оборудование для их изготовления.
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в незаконном производстве и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.
Кроме того, суд постановил конфисковать земельный участок, где была лаборатория. Также наложили арест на автомобиль, использовавшийся для перевозки химических реактивов, до момента выплаты штрафа. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, что ранее прокуратура поддержала иск 68-летней женщины, которой врач по ошибке удалил здоровый зуб. Суд постановил, что медицинское учреждение должно выплатить ей 150 тысяч рублей за моральный ущерб.