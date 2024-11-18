gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 09:54

Published 18 ноября, 09:54

Modified 18 ноября, 09:56

Updated 18 ноября, 09:56

Организатора нарколаборатории в Омской области осудили на 16 лет

Омский суд приговорил организатора нарколаборатории к 16 годам и крупному штрафу

18 ноября 2024, 09:54
Фото: Телеграм-канал «Суды Омской области».

Организатора нарколаборатории в Омской области осудили на 16 лет

В Омской области завершился суд по делу о подпольной лаборатории по производству наркотиков, организованной жителем Иркутской области. Подсудимый признал свою вину и получил 16 лет лишения свободы, а также штраф в 600 тысяч рублей.

В Омской области завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном производстве наркотиков. 45-летний житель Иркутской области с сообщником организовал подпольную лабораторию для изготовления запрещённых веществ.

По данным следствия, в августе 2023 года мужчина совместно с сообщником приобрёл дом в Кормиловском районе. Целью покупки было создание лаборатории для производства наркотиков. Для этого они закупили специальное оборудование и химические реактивы.

Видео: Телеграм-канал «Суды Омской области».

С сентября по ноябрь 2023 года подсудимый произвёл более 68 килограммов наркотических средств. Часть из них он попытался спрятать в лесу, но правоохранительные органы пресекли его действия. В доме обнаружили наркотики и оборудование для их изготовления.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в незаконном производстве и попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил конфисковать земельный участок, где была лаборатория. Также наложили арест на автомобиль, использовавшийся для перевозки химических реактивов, до момента выплаты штрафа. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее прокуратура поддержала иск 68-летней женщины, которой врач по ошибке удалил здоровый зуб. Суд постановил, что медицинское учреждение должно выплатить ей 150 тысяч рублей за моральный ущерб.

Врачебная ошибка: омский суд обязал больницу выплатить 150 тысяч в пользу пенсионерки
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Видео#Омск#Омская область#Наркотики#Суд#Производство#Приговор#Штраф#Арест#Новости#Конфискация#Лишение свободы#Колония строгого режима
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика