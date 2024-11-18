Омский «Авангард» примет участие в первом чемпионате КХЛ «3×3»

Posted 18 ноября, 12:27
Published 18 ноября, 12:27
Modified 18 ноября, 12:28
Updated 18 ноября, 12:28
19 декабря начнется новый турнир Континентальной хоккейной лиги — «Чемпионат 3×3». В нем примут участие восемь команд, их разделят на два дивизиона: Фонбет дивизион — «Барыс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев» и Винлайн дивизион — «Трактор», «Ак Барс», «Сибирь», минское «Динамо».
Первый матч лиги пройдет 19 декабря между «Барысом» и «Сибирью», даты других игр пока не называются. Известно лишь, что они будут начинаться в дневное время и идти параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ.
Напомним, что в прошедшую субботу омский «Авангард» на домашнем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик», встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. У омичей шайбы забросили Рид Буше, Алекс Грант и Райан Спунер.