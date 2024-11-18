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Posted 18 ноября, 12:27

Published 18 ноября, 12:27

Modified 18 ноября, 12:28

Updated 18 ноября, 12:28

Омский «Авангард» примет участие в первом чемпионате КХЛ «3×3»

Омский «Авангард» примет участие в первом чемпионате КХЛ «3×3»

18 ноября 2024, 12:27
Фото: ХК «Авангард».
Всего в первом розыгрыше будут участвовать восемь команд — «Барыс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор», «Ак Барс», «Сибирь» и минское «Динамо».

19 декабря начнется новый турнир Континентальной хоккейной лиги — «Чемпионат 3×3». В нем примут участие восемь команд, их разделят на два дивизиона: Фонбет дивизион — «Барыс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев» и Винлайн дивизион — «Трактор», «Ак Барс», «Сибирь», минское «Динамо».

Первый матч лиги пройдет 19 декабря между «Барысом» и «Сибирью», даты других игр пока не называются. Известно лишь, что они будут начинаться в дневное время и идти параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ.

Напомним, что в прошедшую субботу омский «Авангард» на домашнем льду обыграл нижнекамский «Нефтехимик», встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. У омичей шайбы забросили Рид Буше, Алекс Грант и Райан Спунер.

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