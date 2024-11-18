Омский аграрий Владимир Пушкарев стал учредителем еще одной компании

В обществе с ограниченной ответственностью «Агро-Ресурс», зарегистрированном в Омске на улице Тимирязева, изменилась структура собственности. Половина уставного капитала по-прежнему принадлежит Владимиру Щербакову, а вторая. которой прежде владели Сергей Полянский и Виктор Холодов, перешла к Владимиру Пушкареву.