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Posted 18 ноября, 09:41

Published 18 ноября, 09:41

Modified 18 ноября, 09:43

Updated 18 ноября, 09:43

Владимир Пушкарев получил долю еще одной фирме

Омский аграрий Владимир Пушкарев стал учредителем еще одной компании

18 ноября 2024, 09:41
Фото: 1MI.

Владимир Пушкарев получил долю еще одной фирме

Теперь аграрию принадлежит половина «Агро-Ресурса».

В обществе с ограниченной ответственностью «Агро-Ресурс», зарегистрированном в Омске на улице Тимирязева, изменилась структура собственности. Половина уставного капитала по-прежнему принадлежит Владимиру Щербакову, а вторая. которой прежде владели Сергей Полянский и Виктор Холодов, перешла к Владимиру Пушкареву.

«Агро-Ресурс» специализируется на управлении собственной или арендованной недвижимостью. Его выручка за 2023 год составила почти 4 млн рублей, чистая прибыль превысила 2 млн. Генеральным директором компании является один из учредителей, Владимир Щербаков.

Новый бенефициар компании, Владимир Пушкарев, принадлежит к числу богатейших омичей благодаря агрохозяйству «Нива» из Павлоградского района. В последнем рейтинге от Города55 он занял почетную 76-ю позицию.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли
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