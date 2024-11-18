Омский аграрий Владимир Пушкарев стал учредителем еще одной компании

Posted 18 ноября, 09:41
Published 18 ноября, 09:41
Modified 18 ноября, 09:43
Updated 18 ноября, 09:43
В обществе с ограниченной ответственностью «Агро-Ресурс», зарегистрированном в Омске на улице Тимирязева, изменилась структура собственности. Половина уставного капитала по-прежнему принадлежит Владимиру Щербакову, а вторая. которой прежде владели Сергей Полянский и Виктор Холодов, перешла к Владимиру Пушкареву.
«Агро-Ресурс» специализируется на управлении собственной или арендованной недвижимостью. Его выручка за 2023 год составила почти 4 млн рублей, чистая прибыль превысила 2 млн. Генеральным директором компании является один из учредителей, Владимир Щербаков.
Новый бенефициар компании, Владимир Пушкарев, принадлежит к числу богатейших омичей благодаря агрохозяйству «Нива» из Павлоградского района. В последнем рейтинге от Города55 он занял почетную 76-ю позицию.