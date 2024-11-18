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Posted 18 ноября, 11:56

Published 18 ноября, 11:56

Modified 18 ноября, 11:56

Updated 18 ноября, 11:56

Омичи начали получать официальные сообщения об отмене концерта Арбениной

Омичи начали получать официальные сообщения об отмене концерта Арбениной

18 ноября 2024, 11:56
Фото: 1MI.
Группа «Ночные снайперы» (12+) все-таки не приедет в Омск, обладателям билетов пообещали вернуть деньги.

Омичи начали получать сообщения и электронные письма об обмене концерта Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» (12+), который должен был пройти 23 ноября на G-Drive-Арене. Всем обладателям билетов пообещали вернуть деньги.

«Друзья! Вынуждены сообщить, что концерт Дианы Арбениной и „Ночных снайперов“ отменяется по техническим причинам. Приносим свои извинения, мы разочарованы также как и вы», — обратились к обладателям билетов организаторы.

Ранее концерт отменили в Рязани, об этом фанаты Арбениной рассказали в ее телеграм-канале. По словам одной из подписчиц, о том, что мероприятие все-таки не состоится, владельцы билетов узнали только когда приехали на него.

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Предоставлено Городу55. Фото: gorod55.ru

Напомним, что в сентябре Совет омских атаманов обратился к Виталию Хоценко и попросил отменить концерт Дианы Арбениной, объяснив это политическими высказываниями исполнительницы в 2014 году. Омичи же, узнав об этом, массово заявили, что казаки не в праве решать, какие мероприятия будут проходить в городе, а какие следует отменить.

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