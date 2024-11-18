Омичам за нарушение правил содержания животных будут грозить большие штрафы

На первом чтении, состоявшемся 24 сентября 2024 года, законопроект получил одобрение, и с тех пор в него внесли значительные изменения. Основная цель документа — обеспечить более строгие меры воздействия на тех, кто не соблюдает правила содержания животных. В новой редакции законопроекта предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.