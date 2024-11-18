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Posted 18 ноября, 13:12

Published 18 ноября, 13:12

Modified 18 ноября, 13:49

Updated 18 ноября, 13:49

В России ужесточат наказание за ненадлежащее содержание домашних животных

Омичам за нарушение правил содержания животных будут грозить большие штрафы

18 ноября 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney.

В России ужесточат наказание за ненадлежащее содержание домашних животных

В Госдуме обсудили законопроект, который вводит новые штрафы за нарушения содержания питомцев.

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству выдвинул на обсуждение законопроект, который призван ужесточить ответственность за нарушения в сфере содержания домашних животных, как сообщает ТАСС. Этот шаг стал результатом обращения Московской областной думы, которая впервые представила инициативу в декабре 2021 года.

На первом чтении, состоявшемся 24 сентября 2024 года, законопроект получил одобрение, и с тех пор в него внесли значительные изменения. Основная цель документа — обеспечить более строгие меры воздействия на тех, кто не соблюдает правила содержания животных. В новой редакции законопроекта предлагается внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

По новым правилам, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам может грозить штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам — до 15 тыс. рублей, а юридическим лицам — до 30 тыс. рублей.

Напомним, что с 2025 года в России вступят в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях связанных с ПДД. Это приведет к увеличению штрафов за нарушения правил дорожного движения, включая неиспользование ремней безопасности, вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

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