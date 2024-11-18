gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 09:57

Published 18 ноября, 09:57

Modified 18 ноября, 09:59

Updated 18 ноября, 09:59

Иллюстрация

Омича обязали выплатить компенсацию девочке за нападение собаки

18 ноября 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Инцидент произошел в апреле прошлого года в Любинском районе. Пес, гулявший без привязи, укусил ребенка за ногу.

Любинский районный суд постановил взыскать 25 тысяч рублей компенсации за то, что его собака укусила ребенка. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в прокуратуре Омской области.

Выяснилось, что в апреле прошлого года 10-летняя девочка гуляла на одной из улиц поселка. На ребенка напала собака и укусила за ногу. Животное не было привязано.

«В результате ребенок получил вред здоровью, физическую боль и психологический стресс. В целях защиты ее прав прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации причиненного морального вреда», — сообщили в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования. Теперь хозяин собаки должен будет выплатить ребенку 25 тысяч рублей.

Напомним, на минувшей неделе в Омске на улице Малиновского бездомная собака напала на женщину и укусила за ногу. Теперь с этим происшествием разбираются в прокуратуре и следственном комитете.

«Перебив всех, проблема не решится». Что омичи говорят об отлове бездомных собак
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Суд#Домашние животные#Проверка#Компенсация#Моральный вред#Исковое заявление#Защита прав
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика