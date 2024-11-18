Омича обязали выплатить компенсацию девочке за нападение собаки

Posted 18 ноября, 09:57
Published 18 ноября, 09:57
Modified 18 ноября, 09:59
Updated 18 ноября, 09:59
Любинский районный суд постановил взыскать 25 тысяч рублей компенсации за то, что его собака укусила ребенка. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в прокуратуре Омской области.
Выяснилось, что в апреле прошлого года 10-летняя девочка гуляла на одной из улиц поселка. На ребенка напала собака и укусила за ногу. Животное не было привязано.
«В результате ребенок получил вред здоровью, физическую боль и психологический стресс. В целях защиты ее прав прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки компенсации причиненного морального вреда», — сообщили в прокуратуре.
Суд удовлетворил требования. Теперь хозяин собаки должен будет выплатить ребенку 25 тысяч рублей.
Напомним, на минувшей неделе в Омске на улице Малиновского бездомная собака напала на женщину и укусила за ногу. Теперь с этим происшествием разбираются в прокуратуре и следственном комитете.